Первый отечественный аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом. Производство начнется в сентябре 2023 года.

«Для развития импортозамещения и поддержки столичных предприятий в ОЭЗ “Технополис Москва” создан фармацевтический кластер. Его участником является компания “Оксикор”, которая планирует локализовать новое производство мембранного оксигенатора на площадке “Печатники”. Запуск первой очереди намечен на сентябрь 2023 года, второй — на январь 2024-го. На первом этапе планируется выпуск 10 тысяч аппаратов, далее он вырастет до 50 тысяч единиц в год. Таким образом, компания обеспечит российские лечебные учреждения на 100 процентов отечественным устройством», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Оксигенатор используют для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислого газа во время кардиохирургических операций, при тяжелых пневмониях, развитии острой сердечной и дыхательной недостаточности. Свою высокую эффективность и востребованность устройства показали в период коронавирусной пандемии. Сегодня на российском рынке представлены аппараты зарубежных производителей.

«Компания заключила договор на аренду свыше 426 квадратных метров производственных площадей в декабре 2022 года. В рамках проекта уже было инвестировано около 80 миллионов рублей и создано 22 рабочих места», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Предприятия медицинского кластера являются флагманами ОЭЗ «Технополис Москва» по объему реализованной продукции. Только в первом квартале 2023 года они получили выручку на 8,4 миллиарда рублей, что в шесть раз больше, чем в 2022-м, и в 23 раза — чем в 2021 году. Взрывному росту способствовало открытие новых производств, увеличение существующих мощностей, высокий спрос на отечественные медизделия и фармпродукцию, отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Уникальность первого российского оксигенатора, который готовят к выходу на рынок, не только в том, что он полностью разработан отечественными специалистами, но и в собственном ноу-хау производителя по склеиванию мембраны устройства. Через нее в кровь пациента поступает кислород. Аппарат прошел клинические исследования, идет его регистрация в российском государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.

Проект был задуман еще в 2020 году, в разгар коронавирусной пандемии, рассказала Наталия Онуприенко генеральный директор предприятия. До COVID-19 процедуры искусственного насыщения крови кислородом проводили редко, в основном новорожденным для купирования тяжелой дыхательной недостаточности. В пандемию практика использования аппарата значительно расширилась, вырос и интерес к нему со стороны Минздрава России. После вывода устройства на рынок основными заказчиками станут больничные стационары.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI