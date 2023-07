От шахмат до футбола: в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки появятся новые спортивные площадки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки обустраивают многофункциональные спортивные площадки. Они появятся на месте почти заброшенных оврагов с большим перепадом высот и демонтированных гаражей.

«Первый спортивный кластер — западный — появится около станции метро “Зябликово” на Ясеневской улице, второй — восточный — с другой стороны парка в районе 21-го километра МКАД. Также заняться спортом можно будет в районе домов 54–56 на Воронежской улице и в отремонтированной воркаут-зоне около дома 26, корпуса 3, строения 3 на Ореховом бульваре», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

В районе Ясеневской улицы в местах перепада высот для поддержания склонов уже сделали подпорные стенки, ливневую канализацию и основания для павильона-раздевалки и туалета, сейчас обустраивают скейт-парк и памп-трек. Кроме того, приступили к созданию восточного спорткластера — там подготавливают основания для футбольных полей, а также начали устройство других спортивных площадок на территории парка.

«В состав западного спорткластера войдут универсальная площадка для игры в волейбол или баскетбол, зона для стритбола, две площадки для большого тенниса, зоны с силовыми тренажерами и столами для игры в пинг-понг и шахматы. Также здесь появится хоккейная коробка, которую в летний период можно будет использовать как поле для мини-футбола. Пока родители будут заниматься спортом, ребята смогут скоротать время на детской площадке с игровым комплексом, балансирами и песочницей с игровым домиком. Для молодого поколения, которое активно увлекается экстремальными видами спорта, появятся скейт-парк и памп-трек», — добавил Сергей Мельников.

В восточном спортивном кластере сделают зоны для паркура и воркаута, установят силовые тренажеры. По просьбе префектуры округа организуют большое футбольное поле и четыре малых для тренировки — их ожидают более сотни спортсменов. Также создадут универсальную площадку для баскетбола и волейбола и детскую игровую зону с лазательными элементами.

Западный и восточный спорткластеры обустраивают возле жилых домов на верхнем уровне парка. Немного ниже, на спуске в овраг, вдоль дорожно-тропиночной сети предусмотрена зона воркаута. На Ореховом бульваре расположена старая площадка для воркаута — на ней заменят оборудование и покрытие. Со стороны Воронежской улицы в районе дома 56 на месте гаражных кооперативов создадут зоны с силовыми тренажерами и снарядами для воркаута, универсальную площадку для баскетбола или волейбола и детскую площадку. Кроме того, недалеко от дома 54 на Воронежской улице сделают спортивную зону с местами для паркура, воркаута, силовыми тренажерами и универсальной площадкой.

После окончания работ у жителей районов Зябликово и Орехово-Борисово Южное появится возможность заниматься спортом рядом с домом. Новыми спортивными кластерами также смогут воспользоваться учащиеся ближайших школ.

Работы по созданию нового парка на территории пойм рек Шмелевки и Кузнецовки начались в январе 2023 года. Всего для любителей активного отдыха сделают 26 спортивных площадок. Кроме того, создадут зоны и для тихого отдыха, установят беседки, организуют зоны для пикников. Для детей появятся игровые площадки. В парке сделают сцену с видом на пойму реки Шмелевки для культурных мероприятий. По словам Сергея Собянина, завершить благоустройство планируется к сентябрю.

