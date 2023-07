От машиниста метро до стилиста: с какими профессиями знакомили школьников в проекте «Лето моей карьеры»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Перед каждым старшеклассником стоит важная задача выбрать учебное заведение и будущую профессию. Одни ребята с детства мечтают стать врачами или музыкантами, а другие вплоть до старших классов затрудняются ответить на вопрос, кем хотят быть.

Как найти свое призвание и понять, что сделал правильный выбор? С этим помогает профориентационный проект для подростков «Лето моей карьеры» столичного центра занятости «Моя карьера». За четыре года в нем приняли участие 4,5 тысячи школьников. А в этом году с востребованными профессиями познакомились и попробовали себя в роли разных специалистов более 800 ребят.

Обучение в профильных школах и экскурсии у работодателей

В этом году участникам проекта «Лето моей карьеры» — школьникам в возрасте от 14 до 17 лет — предлагали познакомиться со специальностями, которые востребованы в городе. Среди них ИТ-специалист, ландшафтный дизайнер, маркетолог, копирайтер, мультипликатор, фотограф, социальный педагог, специалист сервиса московского транспорта. Об особенностях этих и других профессий можно было узнать в одной из 31 профильной школы.

Участники проекта посещали лекции и тренинги, делали домашние задания, изучали видео- и аудиоматериалы. Во время занятий они приобретали базовые профессиональные навыки, а также развивали универсальные: многозадачность, эмоциональный интеллект, креативное мышление, коммуникацию и умение работать в команде.

В этом году площадками проекта стали столичные центры занятости населения и колледжи.

После успешного освоения теории будущих профессионалов ждали экскурсии у работодателей Москвы. Среди них — государственное унитарное предприятие «Московский метрополитен», ВДНХ, операторы сотовой связи, крупнейший девелопер, разработчик систем кибербезопасности и многие другие. Посетителям рассказывали об истории развития компаний, корпоративных ценностях и профессиях, которые востребованы в столице. Здесь у участников «Лета моей карьеры» была возможность посмотреть, как работают профессионалы.

Школьников постоянно сопровождали наставники, методисты, представители бизнеса, эксперты профшкол, тренеры по развитию личностных навыков, эксперты по профориентации и игропрактики. А в завершение обучения ребята защищали свои социально значимые для города проекты.

Водить автобус, управлять электропоездом и защищать авторские проекты

Ребята из профильной школы «Специалист сервиса московского транспорта» в течение нескольких недель знакомились с профессиями транспортного комплекса столицы. Они слушали тематические лекции, участвовали в викторинах, проходили квесты и посещали экскурсии на площадках организаций, где сотрудники подробно рассказывали об интересующих профессиях.

«Участники экскурсий посетили центр профориентации и музей метро, где узнали о работе служб Московского метрополитена, в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы на тренажерах попробовали себя в роли водителя автобуса, электробуса, трамвая и машиниста электропоезда метрополитена, а в колледже московского транспорта — в роли машиниста электропоезда метро и электропоезда “Ласточка”. Кроме того, участники проекта побывали на экскурсии в ситуационном центре Центра организации дорожного движения и узнали, каким образом осуществляется осуществляют организацию и обеспечение безопасности дорожного движения в городе», — рассказала Александра Рябова, куратор проекта «Лето моей карьеры», сотрудник Московского метрополитена.

На финальным этапе обучения ребята придумали авторские проекты, направленные на улучшение сервиса в столичном транспорте, а затем представили их на суд жюри. Защита работ проходила в колледже московского транспорта.

Так, старшеклассники Илья Моисеенков, Тимофей Климась и Дмитрий Кондратьев из школы «Свиблово» предложили разместить растения на одной из строящихся станций метро. Они отметили, что такое решение улучшит качество воздуха и поднимет настроение пассажирам.

«С детства мечтаю стать машинистом электропоезда метро — это важная и востребованная профессия. О проекте “Лето моей карьеры” я узнал в интернете и решил, что участие в нем поможет мне утвердиться в выборе будущего места работы», — рассказал Илья Моисеенков.

А Анна Соломейникова и Полина Волкова из школы № 1797 придумали подлокотники для сидений в автобусах и метро. Такие уже есть в поездах, курсирующих по Московскому центральному кольцу. Девушки подчеркнули, что мягкие откидные подлокотники будут удобны и для маломобильных граждан. Именно эта работа получила признание жюри.

Школьницы узнали о проекте «Лето моей карьеры» из видеоролика в социальной сети и захотели к нему присоединиться.

«Это как раз то, что нужно, чтобы отлично провести каникулы и определиться с профессией, так как окончательное решение я еще не приняла. Особенно понравилось водить автобус, трамвай и поезд метро. Не настоящие, а тренажеры-симуляторы. Но они максимально приближены к реальности», — отметила Анна Соломейникова.

Узнать секреты мастерства

Одна из профильных школ, которую можно было выбрать в рамках проекта, — «Стилист-имиджмейкер». Ребят учили составлять гардероб, создавать яркие и модные образы с учетом индивидуальных особенностей человека, а также эффективному шопингу.

«Школьники проходили обучение в течение месяца. Каждый рабочий день у них были лекции и тренинги в разных форматах. Также они разрабатывали социальный проект — дресс-код для сотрудников экотропы и официантов расположенного на ней ресторана. При создании одежды ребята использовали экологичные материалы — хлопок, лен и шерсть. А ученики из профильных школ “Фотографы” и “Предприниматели” организовали фотосессию и написали нам технические задания для образов», — рассказала Мария Шеманина, наставник.

Чтобы посмотреть, как работают профессионалы, участники проекта отправились к потенциальному работодателю — в студию красоты на Малой Ордынке. Школьников встретили стилисты, визажисты, имиджмейкеры, парикмахеры и дизайнеры.

Руководитель студии Солтан Мухамедниязов объяснял ребятам, что стилист должен знать о цветовой гамме, чтобы подобрать клиенту одежду и прическу в зависимости от типа лица и фигуры. Специалист показал школьникам, как работать с цветовым кругом и на основе первичных цветов — красного, синего и желтого — получить другие оттенки. Затем участники экскурсии применили теорию на практике: взяли краски, мастихин, кисти и попробовали поработать за мольбертом. После этого парикмахер Роман Мусаев рассказал, как правильно выбрать оттенок краски для волос, а также раскрыл другие секреты своей профессии.

На экскурсии собрались талантливые ребята, которые давно занимаются творчеством. Многие из них хотят шить одежду и открыть свой интернет-магазин. По их словам, участие в проекте «Лето моей карьеры» позволило им приблизить исполнение мечты.

15-летняя Виктория Егорова из школы № 338 уже придумала название и логотип своего бренда. Девушка планирует шить как повседневную, так и экстравагантную одежду. Начало собственному делу уже положено: Виктория сделала первый шаг — создала страницу будущего магазина в социальной сети.

«На занятиях проекта нам рассказали, как правильно подбирать одежду под типы фигуры и сочетать украшения. Для меня это полезно. Я уже решила, что буду поступать в колледж на дизайнера», — отмечает Виктория Егорова.

Ученик школы № 1554 Артем Терновецкий решил стать индивидуальным предпринимателем и открыть магазин модных носков. Для этого, по мнению Артема, ему необходимо развивать художественный вкус.

А 14-летняя Анна Лосева из Петровского кадетского корпуса уже несколько лет занимается дизайном одежды. На экскурсию она пришла в майке, которую разрисовала сама. Школьница рассказала, что в проект «Лето моей карьеры» ее привело желание развиваться и завести новые знакомства. Здесь она узнала много полезного, например о психологии цвета. Девушка хочет стать педагогом и заниматься творчеством.

