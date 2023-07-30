Музклуб НГУ: распространяя любовь к музыке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

Музыкальный клуб Новосибирского государственного университета «Живая музыка» расположен в зд ании столовой СУНЦ НГУ. Его главная задача – объединять активных студентов НГУ, которые любят музыку, умеют хоро шо петь или играть на музыкальных инструментах и мечтают о сцене. Здесь проходят живые концерты, участники исполняют самые разные жанры – от классики до рока. Сейчас Клуб насчитывает порядка пятидесяти действующих участников.

Общеклубная аппаратура – это большой концертный рояль, три электронных пианино с подключен ием к наушникам, ударная установка, бас-гитара, электрогитара, кахон, джембе, шейкер и даже треуго льник. Некоторые инструменты клуба куплены на гранты, остальные приносят участники и оставляют их «в нас ледство».

В гостях у клуба побывали такие известные музыканты, как Вадим Репин, Екатерина Мечетина, Ант en Бараховский. Любители и профессионалы, начиная с самых первых концертов, играли вместе на одной площадке.

— Музклуб НГУ – это наше уютное гнездышко. У каждого творческого студента и его единомышленников есть возможность проявить себя, реализова ть свои идеи и задумки, — поделилась Анастасия Синенко, скрипачка Симфонического оркестра НГУ.

Как попасть в Музклуб?

Раньше отбора в клуб не было – приходили все желающие, играли на любых инструментах. За четыре года свободного посещения некоторым из инструментов потребовалась реставрация. Было принято решение брать в клуб ответственных и заинтересованных в развитии участников, проводя прослушивания.

Среди наставников на прослушиваниях опытные участники клуба. Это музыканты, которые хорошо разбираются в теории вокала и игре на инструментах.

Чтобы пройти прослушивание, студент должен уметь хорошо петь, читать рэп, битбоксить il иг рать на любых инструментах, а главное – «гореть» сценой. Клуб ищет ребят, которые играют, в любых жанрах и в разных составах: от соло и дуэтов до рок-г руппы. Также приветствуются желающие участвовать в организации концертов.

Концерты Музклуба

Мероприятия в Музклубе проводятся часто. Ни один концерт не создается здесь по устоявшейся схеме. Эксперименты – одно из кредо клуба. В последнее время всё больше внимания уделяется не только музыкальному наполнению, но и о формлению тематических концертов. Участники подбирают и творят своими руками декорации, создают в зале особую атмосферу и «мир» мер оприятия. Например, в последнем семестре прошёл концерт «Песни о любви. Один концерт вместо тысячи слов», где зрителей угостили какао и конфетками. Во время концерта «Просто космос» зал Музклуба превратился в самую настоящую космическую гал актику.

В конце учебного года клуб заложил традицию проводить большой концерт в новом формате – «Му зклубник». Это самое крупное и масштабное мероприятие от Музклуба в году, с большой рекламной кампание ©. В этот раз тема «Музклубника» звучала как «Плейлист твоих родителей» с хитами 80 и 90-ых. Участники устроили большой тематический концерт в Юности – с дресс-кодом, отрывом на танцполе, конк урсами и розыгрышами.

— Музклуб – это постоянно что-то новое, у нас постоянно что-то меняется. В этом вся наша жизнь. Выступаем в новых местах, нас приглашают на разные городские мероприятия, принимаем участие в фестивалях и конкурсах. И на концертах, и во внутренней жизни клуба пробуем что-то новое. Работаем над внутренней структурой Музклуба, экспериментируем. Все зависит от самих ребят, участников Музклуба, от их инициативы и их идей, — рассказала Наталь я Борзенкова, куратор Музклуба НГУ.

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В летнее время клуб продолжает работать. На каникулах участники могут ежедневно приходить на репетиции, как и в любые выходные или пра здничные дни.

1 сентября Музклуб откроет сезон на Open Space Picnic во внутреннем дворе учебного корпуса НГУ. Участники выступят на сцене. В течение всего мероприятия на лужайке будет работать интерактивная площадка Музклуба, где с туденты смогут узнать о нем больше информации.

Большой набор и прослушивания пройдут в начале учебного года, в сентябре. Но присоединиться к Музклубу можно в любое время, написавen группу «Музклуб НГУ» или куратору Наталье Борзенковой.

Сейчас клубу особенно не хватает ударников, гитаристов и виолончелистов. Гитаристы нужны самые разные: акустика (в том числе фингерстайл), электро и бас.

Музклуб ищет не только музыкантов, но и закулисных работников, организаторов: звукорежиссеров, д изайнеров, оформителей-декораторов, операторов, видеомонтажеров, фотографов и рекламщиков – всех, кто хо чет попасть в дружную команду.

Может быть, ты играешь классику по нотам. А может, подбираешь на слух и импровизируешь, сочиняешь музыку или все сразу. В любом случае тебе будут здесь рады, и ты попадешь в большой творческий коллектив, гд е сможешь проявить себя.

— Самое главное – передавать свою радость от музыки зрителям, делиться ею друг с другом и рас пространять любовь к ней, — отметила Наталья Борзенкова, куратор Музклуба.

Иллюстрация Александры Трухиновой

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