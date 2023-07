Изделия из шелка и национальная кухня: в саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль тайской культуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 4 по 6 августа в саду «Эрмитаж» вновь пройдет фестиваль тайской культуры. Мероприятие было впервые организовано в 2014 году, каждый раз его посещают десятки тысяч гостей. Фестиваль дает москвичам возможность прикоснуться к богатой тайской культуре, а также укрепляет дипломатические отношения между Россией и Таиландом.

В этом году свои таланты продемонстрируют представители креативных и культурных направлений, развитых в этой стране. Для гостей подготовили специальную программу «Креативное путешествие в Таиланд — 2023».

4, 5 и 6 августа с 10:00 до 20:00 пройдут выступления творческих коллективов и боксеров, а также мастер-классы по приготовлению популярных блюд. Горожане смогут попробовать экзотические фрукты и посетить сеансы тайского массажа.

В рамках фестиваля состоится показ модной коллекции «Красота современного тайского шелка». Ее создали молодые тайские дизайнеры, вдохновленные свойствами этого известного издревле материала. Посетители смогут оценить изделия из шелка в павильоне сельскохозяйственного представительства Таиланда.

Церемония открытия фестиваля пройдет 4 августа в 18:00. Гостей ждет увлекательная программа, в которой примут участие российские и тайские творческие коллективы.

Вход свободный.

