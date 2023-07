Изданы приказы о зачислении на приоритетном этапе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Приемная комиссия опубликовала приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний (БВИ) и по особой, отдельной и целевой квотам (приоритетный этап).

Абитуриентам, поступающим без вступительных испытаний и не вошедшим в приказы о зачислении на бюджетные места, гарантируется зачисление на место за счет средств НИУ ВШЭ в случае непоступления на бюджетное место на основном этапе зачисления. Подробная информация о поступлении на места за счет средств НИУ ВШЭ размещена по ссылке.

Списки приглашенных к заключению договора на место за счет средств НИУ ВШЭ будут опубликованы не позднее 15 августа. Таким абитуриентам необходимо в период с 15 по 18 августа включительно заключить договор об образовании за счет средств НИУ ВШЭ.

Напоминаем, что поступающим в основной этап (по результатам ЕГЭ) по «зеленой волне» необходимо до 12:00 мск 3 августа предоставить оригиналы аттестатов в Приемную комиссию или поставить на портале «Поступление в вуз онлайн» соответствующую отметку о предоставлении оригинала в Вышку. Ознакомиться со списками «зеленой волны» можно по ссылке.

Поздравляем абитуриентов, зачисленных в бакалавриат/специалитет Высшей школы экономики!

