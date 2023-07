Знакомство с писателями и новыми книгами: что еще ждет посетителей фестиваля «ЛетЛитФест» в «Музеоне»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве этим летом впервые проходит литературный фестиваль «ЛетЛитФест». Он открылся 27 мая, в день акции «Библионочь». Главные мероприятия фестиваля состоятся 5 августа в парке искусств «Музеон». В этот день горожане смогут встретиться и познакомиться с современными писателями и их произведениями, а также узнать, какие новинки готовят к выпуску ведущие издательства. Гостям предложат обсудить популярные романы, послушать отрывки из книг, поучаствовать в литературных дискуссиях. Посетителей ждут выступления музыкантов, премьера спектакля, чтение стихов, выставки, экскурсии.

Посещение мероприятий «ЛетЛитФеста» бесплатное, однако участникам необходимо зарегистрироваться.

Фестивальная программа начнется в 11:00 в павильоне «Школа». Это одна из главных образовательных площадок парка искусств «Музеон». В течение дня здесь пройдут встречи с современными авторами: Анной Короб, Гаянэ Степанян, Валерием Печейкиным, Лерой Манович, Михаилом Визелем и многими другими. Литераторы расскажут о том, как они работают над произведениями, прочитают отрывки из своих книг, ответят на вопросы. У всех любителей чтения будет уникальная возможность лично познакомиться с писателями, обсудить интересующие темы, сюжеты, героев. Также на этой площадке сотрудники издательств представят новинки отечественной литературы. Кроме того, в павильоне «Школа» состоится публичная дискуссия «Темы и жанры в литературе: мода, цикличность, потребность». В ней примут участие литераторы, библиотекари, издатели. На встрече речь пойдет о том, есть ли литературная мода, какие факторы на нее влияют и какие темы затрагивают авторы в своих произведениях в последние годы. Завершится фестивальный день на этой площадке в 23:00.

На сцене Nova с 14:00 до 19:00 будут выступать юные артисты, обучающиеся в музыкальных студиях и академиях. Гостей фестиваля ждут вокальные и театрализованные номера.

На сцене «Капля» в «Музеоне» с 14:00 до 15:00 состоится встреча с Костей Максимовым и Леней Оливановым, музыкантами группы «Обстоятельства». Для общения с гостями они выбрали тему «Современная музыка vs современная литература». Исполнители расскажут о том, какие книги читают и какие авторы их вдохновляют, когда они создают тексты песен. Все присутствующие смогут задать музыкантам вопросы. В конце встречи группа исполнит одну из своих песен.

На сцене «Капля» также проведут музыкальную и театральную программы. Выступления начнутся в 11:00. Артисты Театра труда покажут премьеру спектакля «Принцесса против!». Постановку создали по произведению современного детского автора Валентины Дегтевой. В сказке идет речь о девушке, которая не хочет, чтобы ее спасал прекрасный рыцарь.

Ансамбль корейских барабанщиков выступит с яркими и необычными номерами, которые никого не оставят равнодушным. Авторские произведения в стиле инди-фолк представят участницы музыкального проекта «Ягода». Романтические композиции собственного сочинения исполнят певицы «всё» и Юхи́м. Дуэт Rati-Show продемонстрирует зрителям, как в песнях можно сочетать техно, электроскрипку и изысканную музыку XVIII века. Также 5 августа можно будет увидеть выступления групп GOLDMADCAP x Dzeni. Кроме того, на сцене в перерыве между музыкальными номерами свои стихи будут читать поэты из творческого объединения Made Inside.

В «Музеоне» 5 августа будут работать площадки московских библиотек. Свои программы подготовили библиотеки: № 8 имени А.П. Чехова, № 4 имени Е.А. Фурцевой, имени Н.А. Некрасова, имени И.С. Тургенева, имени А.С. Пушкина, имени А.П. Боголюбова, Центральная детская библиотека № 14. Для участников «ЛетЛитФеста» будут организованы лекции, экскурсии, занятия в литературных студиях, чтения произведений современных авторов и театральные постановки.

Программу для юных книголюбов представит Центральная детская библиотека № 14. В «Музеоне» библиотека проведет встречу с детской писательницей Хельгой Патаки, а также творческие занятия. В павильоне «Зеленая школа» библиотека имени А.П. Гайдара организует уроки живописи, спектакли театра теней и сказок. Также сюда придут писатели Светлана Кривошлыкова, Екатерина Бордон, Оскар Конюхов.

«ЛетЛитФест» проводится в столице по инициативе библиотек Центрального административного округа. По замыслу организаторов, яркое и масштабное событие в литературной жизни столицы должно объединить авторов, издателей, редакторов, художников-иллюстраторов и читателей. В итоге взаимодействие всех участников литературного и издательского процессов станет более плодотворным.

В Парке Горького, «Музеоне» и Нескучном саду установлены таблички с QR-кодами, ведущими на сервис с книгами современных авторов: Анны Короб, Мариам Петросян, Афанасия Мамедова и других. Гости могут отсканировать код и прочесть понравившееся произведение, а также узнать подробности о «ЛетЛитФесте».

