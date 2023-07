Диджеи и музыкальные батлы: для гостей Московского урбанистического форума подготовили уличную программу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках Московского урбанистического форума — 2023 пройдет уличная программа с участием московских артистов, творческих коллективов, модных диджеев, а также самих гостей фестиваля. Посетить мероприятия можно будет с 12:00 до 20:00 в будние дни (кроме понедельника) и с 11:00 до 21:00 в выходные на площадке олимпийского комплекса «Лужники».

Программу будут открывать диджеи. Позже состоятся музыкальные батлы «Песни о Москве», в которых примут участие столичные брасс-бенды и кавер-группы. Также запланированы выступления инструментальных коллективов. Во время концертов «Детские песни о главном» перед зрителями выступят участники проекта «Саундтрек», которые исполнят популярные композиции из советских кино и мультфильмов в современных аранжировках.

Посетители смогут послушать неоклассику, музыкальную поэзию и фолк-рок в авторской обработке. По вечерам будут проходить батлы и мастер-классы по созданию музыки только с помощью голоса, мини-чемпионаты по уличным видам танца и шоу барабанов.

Украшением программы станут уличные театры, живые статуи, акробаты и фокусники. Они подготовили различные перформансы и инклюзивные постановки с элементами иллюзии.

Молодые люди могут принимать непосредственное участие в культурной жизни города в качестве зрителей или артистов, получать гранты Мэра Москвы, вносить свой вклад в работу городских музеев современного искусства, организацию открытых концертов и многое другое. Так, в фестивале примут участие победители проекта Московского продюсерского центра «Уличный артист в парках». Это новое направление проекта «Уличный артист», благодаря которому музыканты, артисты, актеры, мимы, художники, танцоры и представители других уличных жанров могут делиться своим творчеством в зеленых зонах столицы.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Впервые его площадками станут сразу четыре городских пространства, среди которых парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор. В течение шести недель эксперты и жители столицы будут обсуждать тенденции в урбанистике и обмениваться идеями о том, как сделать города еще комфортнее. Для посетителей форума подготовили лекции, мастер-классы и различные тематические программы.

