Гости Московского урбанистического форума смогут увидеть примеры проектов, реализуемых по программе «Мой район»

На Московском урбанистическом форуме в «Лужниках» представят пример столичного двора, обновленного по программе «Мой район». Посетители смогут увидеть тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты.

Также благодаря программе «Мой район» новую жизнь получили многие московские парки. Так, в прошлом году работы затронули 64 парковые и природные территории общей площадью более полутора тысяч гектаров. В их число вошли природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», природно-исторический парк «Битцевский лес», лесопарк «Кусково», Щукинский парк, Всехсвятская роща и парк «Яуза». Они превратились в принципиально новые современные зеленые зоны с широкими возможностями для комфортного отдыха рядом с жилыми кварталами. Часть такого парка подготовили специально к форуму прямо на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Благодаря созданию комфортной спортивной инфраструктуры во многих парках теперь регулярно проходят занятия под руководством профессиональных тренеров. В качестве примера в «Лужниках» выстроили современную площадку для занятий йогой в гамаках.

Отдельная большая зона на Московском урбанистическом форуме будет посвящена проекту «Питомцы в Москве» — это одно из значимых направлений программы «Мой район». Благодаря этому проекту в городе создаются новые и благоустраиваются уже имеющиеся площадки для прогулок с домашними питомцами. К этой работе привлечены кинологи из Российской кинологической федерации, проводятся фокус-группы и онлайн-опросы.

Первые четыре современные площадки для прогулок с собаками в рамках программы «Мой район» были открыты в 2021 году. Летом следующего года в девяти округах столицы появилось еще 29 современных площадок для выгула домашних питомцев. На них разбили газоны и уложили искусственное покрытие, а также установили лавочки и современные тренажеры. Например, тоннель, который помогает собаке преодолеть страх замкнутого пространства, или слалом, развивающий координацию движений. Все тренажеры изготовлены из качественных экологичных материалов. В этом году заработает еще 27 подобных площадок.

Отдельно представят светящиеся арт-объекты, образцы малых архитектурных форм, диджитал-экран с панорамой Москвы, а также варианты освещения, которые сегодня используются в световом оформлении общественных и межквартальных пространств. Например, светодиодные технологии и решения применяются для украшения площадок городского фестиваля «Московские сезоны».

Эти и другие проекты, реализуемые по программе Мэра Москвы «Мой район», можно увидеть в олимпийском комплексе «Лужники» на Московском урбанистическом форуме.

«Мой район» — комплексная программа Мэра Москвы по развитию городской среды. Она реализуется с 2018 года. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Удобные дворы, обустроенные парки, современные объекты социальной инфраструктуры в пешей доступности — все это важные составляющие программы.

Московский урбанистический форум проводится 12-й раз. В этом году он пройдет с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Гости смогут послушать лекции об искусстве, моде и разнообразных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, а также принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

