Газоны, современные остановки и парковки: как в Москве благоустраивают территории возле станций метро и МЦД

В Москве активно благоустраивают территории рядом с транспортными объектами — станциями метро и Московских центральных диаметров. На сегодняшний день по плану на 2023 год благоустроено 60 процентов таких территорий.

Благоустройство возле станции метро «Нижегородская»

Около станции метро «Нижегородская» начался второй этап работ по благоустройству территории. Специалисты благоустроят Орехово-Зуевский проезд, Перовское шоссе, Проектируемый проезд № 830 и Басовскую улицу.

Сегодня работы проходят в Орехово-Зуевском проезде и на Басовской улице. Там делают новые тротуары, меняют асфальт на проезжей части, обновляют освещение и разбивают газоны. Для создания удобных подходов и подъездов к станции метро существующий проезд вблизи станции будет соединен с Орехово-Зуевским проездом новой дорогой, которую прокладывают на месте снесенных гаражей.

В рамках первого этапа благоустройства около станции «Нижегородская» специалисты привели в порядок 1-й Карачаровский проезд и дублер Рязанского проспекта.

Благоустройство территории делового центра «Москва-Сити»

На сегодняшний день выполнено около 40 процентов запланированных работ по благоустройству территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» в районе съезда с северного дублера Кутузовского проспекта. В зону работ вошли Тестовская улица от съезда с Третьего транспортного кольца (ТТК) и Пресненская набережная до моста «Багратион».

Специалисты уже завершили демонтажные работы. Сейчас проводится установка бордюрного камня, устройство кабельной канализации и обновление системы водостока.

В ходе работ специалисты расширят тротуары, на проезжей части уложат новый асфальт, обустроят парковку, установят пандусы для маломобильных горожан на переходах. Безопасность обеспечат камеры фото- и видеофиксации и телеобзора на Тестовской улице и Пресненской набережной. На территории появятся новые фонари, скамейки и урны. Кроме того, разобьют более шести тысяч квадратных метров газона, высадят деревья и кустарники.

Северный дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортное обслуживание жителей районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Дорогомилово, Пресненский с населением около 730 тысяч человек.

Благоустройство около станции БКЛ «Марьина Роща»

В рамках благоустройства на территории около храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на Шереметьевской улице сделали зону для отдыха. Специалисты обустроили удобные дорожки, установили скамейки и урны, высадили деревья. Также они завершили работы на улицах Шереметьевской и Октябрьской, 2-й улице Марьиной Рощи, в 4-м, 5-м, 6-м и 9-м проездах Марьиной Рощи, где обновили тротуары и проезжую часть. Сейчас работы ведутся на последнем участке — в 7-м проезде Марьиной Рощи.

Благоустройство около станции БКЛ «Аминьевская»

Работы второго этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции БКЛ «Аминьевская» выполнены на 90 процентов. Благоустройство затрагивает улицу Озерную, часть Матвеевской улицы и пространство под эстакадой проспекта Генерала Дорохова рядом с домом 4 по Аминьевскому шоссе.

На Озерной улице работы уже завершили. На Матвеевской улице вблизи одноименной станции МЦД ведется мощение тротуара, специалисты укладывают асфальт на проезжей части и разбивают газон. На территории подэстакадного пространства уже подготовили основание будущей парковки. Сейчас там устанавливают освещение и также разбивают газон.

Благоустройство около станции Трикотажная МЦД-2

Началось благоустройство территории около станции Трикотажная МЦД-2. Так, приведут в порядок Трикотажный проезд, улицу Василия Петушкова, часть Походного проезда и проезд от дома 7 на улице Василия Петушкова через реку Сходню до пересечения с Походным проездом.

Сейчас ведутся работы по расширению тротуаров, замене покрытия и укреплению подпорных стен склонов. Также специалисты демонтируют старые лестницы, ведущие к станции со стороны Трикотажного проезда. Вместо них построят новые удобные лестничные спуски с пандусами. Кроме того, на всей территории установят новые фонари. На пересечении Трикотажного проезда и улицы Василия Петушкова создадут зону отдыха, оттуда будет открываться вид на въездную стелу с названием района и большой цветник в форме надписи «Южное Тушино».

Благоустройство возле станции БКЛ метро «Аминьевская» завершится в этом годуТерриторию у станции Трикотажная МЦД-2 приведут в порядок

Благоустройство около московского городского вокзала Окружная

Благоустройство территории возле московского городского вокзала Окружная завершено на 70 процентов. Оно затрагивает Локомотивный и Нововладыкинский проезды.

В настоящее время работы идут в Нововладыкинском проезде, а в Локомотивном они уже полностью завершены.

Специалисты расширили тротуары, сделали гранитные пандусы для маломобильных граждан, обновили асфальт на проезжей части, заменили старые опоры освещения и установили дополнительные. Для удобства пассажиров общественного транспорта оборудовали современные остановочные павильоны и разместили информационные пилоны.

Кроме того, создали комфортное общественное пространство с удобными лавочками и качелями в окружении деревьев, кустарников и цветников. Рядом организовали площадку для выгула собак.

Благоустройство возле станции метро «Медведково»

Благоустройство территории возле станции метро «Медведково» завершено на 45 процентов. Работы ведутся на улице Грекова и части улицы Широкой.

На улице Грекова со стороны северного вестибюля специалисты уже проложили кабельную канализацию и обновили асфальт на тротуарах, заменили опоры освещения на энергоэффективное светодиодное оборудование и установили современные остановочные павильоны.

Сейчас идет устройство оснований тротуаров на перекрестке улиц Широкой и Грекова.

Кроме того, начали обновление 95-метровой лестницы, соединяющей улицу Широкую и Заревый проезд. Для нее создали новый армированный каркас, сделали опалубку и залили бетонное основание. Рядом около кинотеатра «Ладога» оборудуют парковочное пространство с местами для маломобильных граждан.

В рамках благоустройства также обновят три детские площадки.

Благоустройство возле станции Санино будущего МЦД-4

Благоустройство территории возле станции Санино будущего МЦД-4 выполнено более чем на 40 процентов. На объекте ведется замена старого покрытия тротуаров и проезжей части, разбивают газон.

Специалисты приступили к устройству подъездной дороги и пешеходных дорожек между жилым комплексом «Медовая долина» и железнодорожными путями. Возле станции обустраивают удобные парковочные карманы и разворотный круг для автобусов и машин. Позднее здесь установят современное освещение и остановочные павильоны.

С другой стороны платформы на месте народной тропы приступили к устройству оснований тротуаров для пешеходной дорожки, которая свяжет улицы 2-я Просека и 8-я Просека.

Благоустройство у станции Крекшино будущего МЦД-4

Благоустройство территории у станции Крекшино будущего МЦД-4 выполнено на 55 процентов. Специалисты убирают воздушные кабельные линии под землю по программе «Чистое небо» и ведут устройство оснований двух разворотных кругов для автобусов по обе стороны от станции, так как там находятся конечные остановки «Станция Крекшино» маршрутов общественного транспорта. Рядом организуют две плоскостные парковки для автомобилей.

В планах — обустройство наземных пешеходных переходов, установка современных остановочных павильонов общественного транспорта и новых светофоров, обновление освещения. Также приведут в порядок общественное пространство у входа на станцию со стороны 2-й Железнодорожной улицы.

Началось благоустройство территорий возле станций Крекшино и Санино будущего МЦД-4

Благоустройство возле будущей станции Поклонная МЦД-4

Благоустройство территории возле будущей станции Поклонная МЦД-4 завершено на 80 процентов. Работы проводятся на улицах 1812 года, Генерала Ермолова, в Проектируемом проезде № 1138, во 2-м Мосфильмовском переулке, на участках улиц Поклонной, Пырьева и проспекта Генерала Дорохова.

Специалисты уже выполнили демонтажные работы. В настоящее время завершаются работы по прокладке кабельной канализации, установке бордюрного камня и укладке покрытий на тротуарах. Кроме того, на территории обустраивают парковочные места и разбивают газон. Приступили к прокладке дополнительной ливневой системы и монтажу опор освещения.

Возле станции Поклонная появится три новых общественных пространства: сквер с парковыми качелями и альпийскими горками на улице 1812 года, комфортная зона отдыха на месте гаражей на улице Поклонной и прогулочная зона на участке вдоль реки Сетуни. Также создадут новую детскую площадку на улице Пырьева около дома 16.

Благоустройство возле московского городского вокзала Тимирязевская

Благоустройство территории возле московского городского вокзала Тимирязевская завершено на 65 процентов. Оно затрагивает квартальный проезд от парка «Дубки» до станции метро «Тимирязевская», улицу Академика Лисицына, квартальный проезд от Дмитровского шоссе до улицы Костякова и улицу Яблочкова с территорией вдоль железной дороги.

Сейчас специалисты устанавливают бордюр, укладывают покрытия на тротуарах, меняют опоры освещения, обновляют асфальт на проезжей части, разбивают газон. Также они начали приводить в порядок детскую площадку вблизи дома 25, корпуса 4 на улице Яблочкова. Там появится пространство для обучения детей правилам дорожного движения.

Началось благоустройство территории возле будущей станции Поклонная МЦД-4Сергей Собянин сообщил об открытии московского городского вокзала Тимирязевская МЦД-1

Благоустройство возле будущей станции метро «Яхромская»

Благоустройство территории, прилегающей к строящейся станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро, завершено на 70 процентов.

На пересечении Дмитровского шоссе с улицей 800-летия Москвы появится большая видовая зона с цветниками. На сегодняшний день готово 70 процентов пешеходных дорожек из экологичного покрытия. Кроме того, специалисты прокладывают кабельную канализацию и дополнительную систему водостока. Также они приступили к обновлению асфальта на проезжей части.

По четной стороне улицы 800-летия Москвы на участке от Дмитровского шоссе до улицы Софьи Ковалевской асфальт на тротуаре обновлен на 65 процентов. Там обновят шесть существующих детских площадок. Все они располагаются довольно близко, поэтому архитекторы сделали их уникальными, предложив разные сценарии игры и разделив по возрастным группам. У каждой детской площадки будет своя палитра, которая отразится в цвете, рисунке покрытия и цветниках.

