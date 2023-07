В Хамовниках реконструировали газопроводы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты АО «Мосгаз» завершили реконструкцию более двух километров газовых сетей низкого давления в центре Москвы. Речь идет о газопроводах на улицах Плющихе и Смоленской, а также в Земеледельческом, 1-м Неопалимовском, Серпове и 6-м Ростовском переулках.

С помощью газопроводов газ поступает в жилые дома и административные здания района Хамовники. Для проведения работ отключения потребителей не потребовались.

Реконструкция началась в середине прошлого года. В стесненных условиях центра города работы проводили преимущественно вручную методом открытой прокладки. Это позволило избежать перекрытий дорог и сохранить деревья и растения.

Стальные газопроводы заменили на полиэтиленовые диаметром до 315 миллиметров. Они должны прослужить не менее полувека. В конце мая специалисты врезали газопроводы в действующую сеть и приступили к благоустройству территории: восстановлению дорожного покрытия и газонов.

