В Москве установили первые 30 трамвайных умных стрелок

В Москве установили 30 шкафов системы управления автоматизированными трамвайными стрелками. Ими оборудованы трамвайные пути на проспекте Мира, в районах Богородское, Метрогородок, Черемушки и других. В дальнейшем эту инновационную систему управления планируется установить на всех стрелках, которые помогают трамваю повернуть в нужном направлении. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сегодня почти все трамвайные стрелки работают в автоматическом режиме, но переводятся водителем из кабины с помощью кнопки. В будущем направление движения трамвая будет меняться без участия водителя. Это важный шаг в модернизации всей инфраструктуры, которая стала возможной с переходом сети столичного трамвая под управление Мосметро. Такое технологическое решение позволит этому виду транспорта ездить быстрее и сделает движение еще безопаснее. Такую задачу перед нами поставил Мэр Москвы», — рассказал Максим Ликсутов.

В будущем умной системой планируется оборудовать и сами трамваи. Она будет автоматически определять номер маршрута и переводить стрелки по радиоканалу. Направление поворота будет отображаться на экране в кабине водителя.

