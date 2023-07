Бизнес-миссия в Беларусь: Моспром организовал байерскую программу для столичных предприятий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты центра «Моспром» организовали бизнес-миссию в Республику Беларусь для восьми экспортно ориентированных промышленных компаний столицы. Байерская программа прошла в Минске и Гомеле с 11 по 13 июля.

«В рамках программы состоялось 116 целевых встреч с 52 профильными ведомствами, бизнес-структурами, предприятиями промышленного сектора Республики Беларусь. Встречи позволили укрепить сотрудничество между регионами и договориться о реализации совместных проектов», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московский производитель 3D-оборудования — компания 3DQuality — договорился с представителем Минского тракторного завода о предоставлении 3D-сканеров для использования в производстве. Предприятие также обсудило возможности применения и условия доставки своего оборудования с одним из минских образовательных учреждений.

Столичное предприятие «Имя-Авто», выпускающее бронированные спецмашины, и белорусская компания по переоборудованию микроавтобусов по итогам встречи рассмотрят перспективу совместного производства. Представители компании Clean Power обсудили с белорусской сетью продовольственных магазинов варианты поставок аккумуляторов для клининговых машин.

Кроме того, благодаря бизнес-миссии компании «Спец-Телеком» удалось найти новых партнеров для реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Пять переговоров закончились обсуждением конкретных решений и планов модернизации систем связи на предприятиях завода “Могилевтрансмаш”, ОАО “Гродно Азот”, ОАО “Гомельский химический завод”. На стадии обсуждения сейчас находится еще несколько масштабных проектов», — сообщила Ирина Штефан, директор предприятия по маркетингу.

Специалисты центра «Моспром» также организовали для нескольких московских предприятий встречу с руководством белорусского производителя сельскохозяйственной техники и белорусской нефтехимической компании. Компании обсудили возможное взаимодействие и условия поставок столичной продукции.

Город помогает промышленникам освоить не только внутренние, но и внешние рынки сбыта. Самый эффективный способ продвижения московской продукции — участие в отраслевых выставках и бизнес-миссиях. Индивидуальной поддержкой столичных экспортеров занимается центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы специалисты бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

В 2022 году в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (в том числе благодаря поддержке АНО «Моспром») московские производители несырьевой неэнергетической продукции, продающие продукцию за рубеж, нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Информацию о направлениях поддержки можно найти на официальном сайте центра «Моспром».

Кроме того, экспортеры могут воспользоваться мерами поддержки на цифровой платформе «Мой экспорт». Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое. Платформа создана в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

