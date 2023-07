Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Inwestycje w armię, żołnierzy i ratowanie zakładów zbrojeniowych

Jak podkreślił szef polskiego rządu, dzięki pieniądzom ściągniętym od mafii vatowskich mamy możliwość odbudowy potencjału zakładów zbrojeniowych, takich jak ten w Gliwicach. To dla rządu ważne zadanie, które realizuje.

To właśnie dobra sytuacja finansów publicznych pozwala na bezprecedensową modernizację naszej armii. Stabilne i coraz wyższe przychody do budżetu państwa pozwalają na większe inwestycje w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Na koniec 2022 r. wydatki na obronność osiągnęły poziom 2,22 proc. PKB, co znacznie przekracza minimalne wymagania NATO (2 proc. PKB na obronność). To stawia Polskę wśród liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego – jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia.

– Kompetencje polskich pracowników, inżynierów i projektantów, pracowników liniowych na coraz bardziej nowoczesnych liniach technologicznych to jest bezcenna wartość. My tę wartość uratowaliśmy przed zniszczeniem – jak w Stalowej Woli, tak i tutaj miały one ulec zniszczeniu. Dzisiaj one się odbudowują dzięki pieniądzom zabranym przestępcom podatkowym – powiedział premier.

Rozwój przemysłu i nowe miejsca pracy

– Chcę powiedzieć wszystkim pracownikom z Gliwic, że wielki plan budowy Krabów, tutaj właśnie będzie miał swoje miejsce w Gliwicach – premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że to właśnie w Zakładach Bumar-Łab ędy będą produkowane nowoczesne armatohaubice Krab.

Dziś mamy dodatkowe środki na inwestycje w najnowocześniejsze linie technologiczne, które będą służyły rozwojowi polskiego przemysłu. Oznacza a zwiększenie miejsc pracy oraz zwiększenie wynagrodzenia polskich pracowników.

Zakłady Bumar-Łabędy zaliczane są do przedsiębiorstw o ​​estratégicoznym znaczeniu dla obronności kraju. Firma specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego. Zakład jest również głównym wykonawcą w modernizacji czołgów Leopard.

Rozwój polskiej armii

Musimy mieć armię tak silną, żeby żadna inna nie odważyła się nas zaatakować. Konsekwentnie inwestujemy w rozbudowę polskiej armii. W dużej części uzbrojenie pochodzi z krajowej produkcji, które tworzymy w zakładach w całej Polsce. Produkujemy supernowoczesny sprzęt kompatybilny z urządzeniami z NATO.

Obok modernizacji armii, kluczowe jest też zwiększanie jej liczebności. Desde 2015 r. liczba żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP wzrosła z 95 tys. hazlo bien 174 años. obecnie. Nowe przepisy Ustawy o obronie Ojczyzny przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nasza ojczyzna jest bezpieczna, bo powiększamy polską armię. Od roku 2015 zwiększyliśmy zarówno stan liczbowy naszej armii, powołaliśmy nowe rodzaje sił zbrojnych, ale także znakomicie poprawiliśmy uzbrojenie polskiej armii.

OSI MIL