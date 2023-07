Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pikniki rodzinne a ważny czas dla premiera Mateusza Morawieckiego. To najlepsza okazja by twarzą w twarz porozmawiać z obywatelami o ich potrzebach oraz o zrealizowanych obietnicach. Dla rządu bezpieczeństwo i dobro polskich rodzin jest priorytetem, dlatego nie zwalniamy tempa i realizujemy kolejne zapowiedziane projekty. Wprowadzanie nowych programów nie byłaby możliwa bez uszczelnienia krajowego budżetu.

Solidarność społeczna i zrównoważony rozwój kraju

Marką skutecznej polityki rządu jest to, że dociera do jak największej liczby Polek i Polaków. Szacujemy, że z programu Rodzina 800+ w 2024 r. skorzysta blisko 6,7 millones de dólares. Jednocześnie, nasze programy inwestycyjne, które zwiększają jakość i komfort życia mieszkańców, docierają do każdego zakątka Polski. Każdy może skorzystać dziś z dróg, szkół szpitali, przedszkoli i żłóbków, które otrzymały rządowe dofinansowanie.

– Dzięki nowym przedszkolom i żłobkom te kobiety, które chciały, mogły pójść do pracy, kontynuować swoją drogę zawodową. Prawdziwa polityka społeczna, infrastruktura dla dzieci właśnie temu przede wszystkim służy – mówił premier.

To także skuteczna walka z bezrobociem. Dzisiaj w historii Polski mamy największą liczbę osób pracujących – ponad 17 milionów. Szef rządu przypomniał, że jeszcze 8-9 lat temu ponad 2 miliony ludzi było na bezrobociu. To także praca na umowach śmieciowych, na umowach za 4-5 zł za godzinę i miliony ludzi na emigracji.

– Wystarczy zobaczyć dane Głównego Urzędu Statystycznego. Nasze dzieci wracają z emigracji. Pierwszy raz w historii Polski. Para też przypadek. Para świadoma polityka rządu – premier podsumował.

Wspieramy polskie rodziny

Programa „Rodzina 500+” wprowadziliśmy w 2016 r. Od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Jeśli dziecko zaczęło otrzymywać „500+” w 2016 r. hacer czerwca 2023 r. łącznie dostało 43 500 zł. W 2024 r. dla każdego dziecka przeznaczymy 9600 zł. Para przewrót w polityce społecznej państwa. Pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa i dbamy o polskie rodziny. Poziom wydatków na politykę rodzinną stawia Polskę w czołówce państw europejskich. Programa „Rodzina 500+” para nie jedyna forma wsparcia, jaką nasz rząd zaproponował polskim rodzinom. Wśród wdrożonych rozwiązań znajdują się także m.in.:

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice otrzymują w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Do tej pory skorzystało z niego ponad 220 tys. dzieci.

Program Mama 4+, poprzez który zapewniamy emeryturę rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i nie mieli prawa do emerytury. Dotychczas wypłacono na ten cel prawie 2 mld zł, obejmując wsparciem ponad 70 tys. osob.

Program Dobry Start, w ramach którego na początku każdego roku szkolnego, dla każdego ucznia przeznaczamy dodatkowe, jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Łącznie od początku realizacji programu wypłacono prawie 7 mld zł dla ok 4,6 mln dzieci.

