Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

С 29 июля по 7 августа в Новосибирском государственном университете пройдет ряд мероприятий в ра мках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Одно из таких событий – технологическую лабораторию по новым материалам – организует созданный на базе университета Центр НТИ по новым функциональным материалам с заданными свойствами (ЦНФ M) совместно с Центром компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Баумана. Участие в лаборатории примут эксперты по композитным материалам, по материалам для энергонако пителей и конструктивно-силовых схем, а также главные конструкторы и материаловеды из компаний бес пилотных авиационных систем (БАС).

— В рамках лаборатории вместе с коллегами мы будем работать над пониманием задач и перспектив производства новых материалов для БАС и существующих препятствий для перехода к следующем у поколению беспилотников. Также планируем собрать предложения профессионального сообщества по корректировке дорожной карты «Перспективные материалы и цифровое материаловедение» высокотехнологичного направления «Новые материа лы и вещества», — рассказал директор Центра НТИ по новым материалам Амиран Векуа.

Амиран объяснил, что совместная работа экспертов отрасли и представителей научного сообщества поз волит разработать пакет технологических проектов, которые помогут преодолеть барьеры в области нов ых материалов и осуществить переход к первому и второму поколениям БАС.

Справка:

С 28 июля по 7 августа в Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив «Архипе hasta 2023». Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университ ет НТИ 2035. В мероприятиях примут участие свыше 3000 человек: 187 вузов, 114 стартапов, 280 компани й в области беспилотных авиационных систем (БАС ), 1013 участников соревнований дронов, лидеры мнений и эксперты из 73 регионов.

Одной из главных задач участников «Архипелага» станет реализация поручений Президента РФ п о развитию беспилотных авиационных систем. Другим направлениям работы участников интенсива является разработка проектов и решений по таким на правлениям, как социальное развитие, экология, преобразование городских пространств, которыми занима ется Агентство стратегических инициатив. Кроме того, лидеры проектов – участники форума «Сильные идеи для нового времени» пройдут на «Арх ипелаге 2023» дополнительную акселерацию.

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