Хроники «Архипелага 2023» в НГУ: день первый

29 июля на базе Новосибирского государственного университета стартовали мероприятия площадки «Архитектура неба» проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Одно из открывающих мероприятий субботы – сессия «Масштабирование применения дронов в регионах». Участников приветствовал методолог площадки – технологический предприниматель Сергей Журавлев, – который рассказал о главных задачах сессии. Ближайшие три дня в игровом формате будут нарабатываться материалы для развития моделей региональных БАС (беспилотных авиационных систем). Другие секции также будут помогать участникам.

— Нам помогут параллельные мероприятия. Все результаты мы будем собирать в концепцию региональных программ, — рассказал Сергей.

Игра будет проходить в двух форматах: онлайн и офлайн. Участники из Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Севастополя, Санкт-Петербурга, Ямала, Омской области, Волгограда, Республики Коми, Пермского края, Республики Дагестан, Иркутской, Самарской, Смоленской и Новосибирской областей будут задействованы в обеих играх – форматы игры лишь дополняют друг друга, но не являются одинаковыми.

Стартовали и первые соревнования беспилотников. Так, в холле у аудитории 3107 развернулась гонка дронов класса «мини», в спорткомплексе стартовали самые массовые соревнования интенсива «Защитник крепости», а во внутреннем дворе учебного корпуса №1 команды собирали коптеры на время, играли в квиддич и проводили дефектовку летательных аппаратов.

До обеда работали и технологические лаборатории, задача которых состоит в проработке требований с изготовителями дронов по внедрению и тестированию технологических решений в области аэробеспилотия.

Одна из лабораторий, представленных на «Архипелаге», – «Новые материалы». Её организовал Центр компетенций Национальной технологической инициативы по новым функциональным материалам (ЦНФМ), созданный на базе Новосибирского госуниверситета в 2021 году. Все присутствовавшие распределились на команды, после чего стали проектировать, как будут выглядеть беспилотные авиационные системы в трех временных промежутках: 2025-2026 год (нулевое поколение БАС) – те беспилотники, которые делаются сейчас; 2027-2030 (первое поколение БАС) – тот период, под который закладываются идеи новых материалов сегодня; 2035-2040 (второе поколение БАС) – будущее системы БАС.

Впечатлениями от первого дня лаборатории поделилась участница из делегации Свердловской области Елена Беспамятных:

Здесь собрались представители различных лабораторий по России. Они занимаются композиционными, полимерными материалами. В рамках федерального проекта «Развитие беспилотников» их задача предложить какие-то новые решения. Все мы понимаем, что нужны материалы более прочные, более гибкие. Через три дня это профессиональное сообщество выйдет на возможные варианты коллабораций и решений кто что разрабатывает. Сегодня они коллективным образом определяют какие барьеры им мешают разработать предложения новых материалов для Росавиации.

Еще одна тема, обсуждаемая сегодня на «Архипелаге», – применение дронов тяжелого класса для решения задач МЧС России и РСЧС. Сессия идет в продолжение работы МЧС России с Платформой Национальной технологической инициативы, где Министерству предоставили БАС до 30 килограмм, которые помогают в пожаротушении.

— Мы рассматриваем использование беспилотников уже свыше 30 килограмм для решения задач МЧС России. В рамках этой работы мы пригласили производителей, представителей научных образовательных организаций для того, чтобы обсудить все вопросы в этой сфере. Сейчас существуют решения, но их адаптация под задачи МЧС в настоящий момент не реализована. Также существует ряд проблемных вопросов, которые еще не решены: вопросы подготовки кадров, обеспечения безопасности. Основная цель – рассмотреть все предложения, сформировать перечень проблемных вопросов для того, чтобы выработать варианты их решений, — рассказал о целях технологической лаборатории заместитель начальника отдела разработки и внедрения пожарно-спасательных технологий Научно-технического управления МЧС России Антон Асхадеев.

На этой лаборатории участники также разделились на команды, где предложили свои варианты применения тяжелых БПЛА. Так, одна из команд рассказала о своей идее использовать тяжелые беспилотники для тушения высотных зданий, чтобы БАС работали как пожарные машины: прилетали, останавливались и самостоятельно выполняли какие-то работы, доставляли воду, оборудование на место пожара.

С 16:00 до 18:00 у участников интенсива была возможность посетить несколько мастер-классов. Например, прогностик, директор форсайт-центра в нескольких университетах, руководитель исследовательско-образовательного проекта «Социософт.ТВ», руководитель лаборатории «Поэтика» Наталья Луковникова организовала мастер-класс «Свойства русского языка, связанные с открытостью новому», а лидер школы Онтологического мышления, генеральный директор ООО «Т-система» Олег Гринько рассказал об онтологических методах, подходах, инструментах человеко-машинного мира от древних до прогнозируемых цивилизаций.

Вечером стартовал дискуссионный клуб «Горизонт 2040». Участники обсудили космос космос с Евгением Кузнецовым, генеральным директором «Орбита Капитал Партнерз». Параллельно прошла лекция эксперта в области креативного мышления, эвристики и новых форм образования Дмитрия Карпова «Дизайн экосистемы БПЛА. Комплексные подходы к проектированию».

Справка: С 28 июля по 7 августа в Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023». Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035. В мероприятиях примут участие свыше 3000 человек: 187 вузов, 114 стартапов, 280 компаний в области беспилотных авиационных систем (БАС), 1013 участников соревнований дронов, лидеры мнений и эксперты из 73 регионов. На площадке Новосибирского государственного университета состоятся мероприятия блока «Архитектура неба». Одной из главных задач участников «Архипелага» станет реализация поручений Президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем. Другим направлениям работы участников интенсива является разработка проектов и решений по таким направлениям, как социальное развитие, экология, преобразование городских пространств, которыми занимается Агентство стратегических инициатив. Кроме того, лидеры проектов – участники форума «Сильные идеи для нового времени» пройдут на «Архипелаге 2023» дополнительную акселерацию.

