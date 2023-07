Руководство ГУУ – на первой в истории научно-практической конференции КВН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

28-29 июля 2023 года в Калининграде, на базе Балтийского Федерального университета имени И. Канта состоялась Первая научно-практическая конференция «КВН – как ресурс развития отраслей креативной экономики в регионах». В работе конференции приняли участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев и проректор Павел Павловский.

Это первое подобное мероприятие в истории Клуба весёлых и находчивых. Кроме руководства ГУУ в конференции приняли участие около 70 человек из 46 регионов Российской Федерации. Среди них – сотрудники образовательных организаций высшего образования, федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители руководства Международного союза КВН.

28 июля прошли работы в тематических группах «Молодёжное предпринимательство в креативных сферах экономики» и «Ключевые инструменты развития креативных экономик региона. ФОИВы, РОИВы, ПФКИ и другие НКО».

29 июля состоялась пленарное заседание, в котором приняли участие Денис Грибов – заместитель Министра просвещения Российской Федерации (видеообращение), Ольга Петрова – заместитель Министра науки и высшего образования (онлайн), Александр Масляков мл. – генеральный директор ТТО «АМиК», Алексей Черников – заместитель председателя Правительства Пермского края, Владимир Строев – ректор Государственного университета управления, Святослав Сорокин – директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития и другие.

Владимир Строев: «Движение КВН не только является фундаментом практически всей отечественной креативной индустрии и удобным социальным лифтом для его непосредственных участников, но также играет немаловажную роль в развитии регионов – помогает воспитанию молодёжи и продвигает индустрию развлечений. Одной из задач конференции является поиск новых путей развития КВН и методов поддержки талантливой молодёжи, а также создание условий для того, чтобы эти таланты оставались в регионах и работали на их благо».

Александр Масляков: «КВН – это лучший способ развития гибких навыков. Очень много талантливых КВНщиков не становятся звёздами, но продолжают развиваться в игре, и именно эти люди способны развивать свои регионы, в том числе и в рамках креативных индустрий».

Святослав Сорокин: «Правительство выделяет серьёзные ресурсы на развитие предпринимательства, существуют специальные гранты для предпринимателей до 25 лет. И организация взаимодействия между движением КВН и государственным аппаратом со всеми его возможностями является сейчас одной из наших ключевых задач».

Проректор ГУУ Павел Павловский, сам в прошлом участник Высшей лиги КВН и редактор Московской студенческой лиги, модерировал пленарное заседание и поделился информацией о конференции.

«Государственный университет управления выступил инициатором подобной конференции. Никогда ещё не проводилось подобного мероприятия на стыке творчества, креатива, развития регионов и предпринимательства. Эта конференция также очень важна для достижения одной из миссий университета – развития кадровых ресурсов в регионах. Участие в ней первых лиц Международного союза КВН, а также представителей Министерства науки и высшего образования, Министерства экономического развития говорит о том, что инициатива ГУУ попала в «десятку», является своевременной и актуальной», – заключил Павел Павловский.

Одним из наиболее значительных результатов конференции стала договорённость о дальнейшем взаимодействии между движением КВН и Министерством экономического развития. Платформой для этого сотрудничества станет Государственный университет управления.

Организаторами конференции выступили ТТО «АМИК», Государственный университет управления и Балтийский Федеральный университет имени И. Канта при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства экономического развития, Национальный проект поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес», а также Министерства молодёжной политики Калининградской области и официальной лиги Международного союза КВН «Запад России».

