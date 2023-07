Максим Решетников: российский бизнес заинтересован в развитии торгово-экономических связей с Камеруном

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российские производители минеральных удобрений, осуществляющие поставки в Камерун, заинтересованы в расширении доли своей продукции. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе переговоров с министром экономики, планирования и обустройства территории Республики Камерун Аламином Усман Мейем. Встреча состоялась в рамках деловой программы второго саммита «Россия – Африка», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

Помимо прямых поставок российские предприятия готовы помогать камерунским сельхозпроизводителям наладить эффективность применения удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

«Агропромышленный комплекс имеет большой вес в двусторонней торговле, – отметил он. – Российско-камерунское сотрудничество в сфере сельского хозяйства, помимо поставок продовольствия, может включать поставку сельхозтехники, а также передачу опыта по внедрению инновационных методов производства сельхозпродукции, технологий по восстановлению почв, защиты растений и совершенствования семенного фонда».

Российские предприниматели, по словам министра, заинтересованы в развитии торгово-экономических связей с Камеруном. В сфере энергетики готовы рассмотреть предложения по проектам модернизации и строительства генерирующих мощностей и поставкам в Камерун электроэнергетического оборудования. Заинтересованы в оказании услуг по проведению изыскания, проектированию и инжинирингу объектов гидроэнергетики.

«Камерун – важный торговый партнер России на Африканском континенте. Наша страна готова поддержать принятую ими программу по структурной перестройке экономики в сфере энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий, – подчеркнул Максим Решетников. – В части инфраструктуры Россия готова оказывать африканским партнерам содействие в модернизации сети автомобильных и железных дорог, в развитии портовой инфраструктуры. Готовы также наладить сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий».

Дальнейшему развитию двусторонних отношений поможет запуск работы межправительственной российско-камерунской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Соглашение в ближайшее время будет подписан сторонами.

Министр Аламин Усман Мей в ходе встречи заявил, что Камерун высоко ценит сотрудничество с Россией и заинтересован в участии российских компаний в проектах в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности и ИКТ в рамках принятой в 2020 году в Камеруне «Национальной стратегии развития до 2030 года». Он также подтвердил, что создание межправкомиссии позволит двум странам скорее перейти к реализации взаимовыгодных проектов.

