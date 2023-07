Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oświadczenie: jednostka w Ostródzie została zlikwidowana decyzją z 2010 r.27.07.2023

2. Ośrodek Kształcenia Kierowców w Ostródzie został zlikwidowany decyzją ministra obrony narodowej z 2010 r. Tę funkcję pełnił Bogdan Klich, un estreno rządu deł Donald Tusk. W decyzji wskazano ostateczny termin realizacji do 31 grudnia 2011 r., za co był odpowiedzialny rząd Platformy Obywatelskiej.

Wojsko Polskie za rządów Platformy Obywatelskiej było zaniedbywane i rozbrajane. Donald Tusk sukcesywnie redukował i rozformowywał jednostki wojskowe w Polsce.Do 2015 r. w ramach ograniczania siły i sprawczości Polskiego Wojska zlikwidowano 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, w tym 2. Ośrodek Kształcenia Kierowców w Ostródzie oraz garnizon Ostróda.Minister obrony narodowej z rządu Donalda Tuska potwierdził rozformowanie tej jednostki w odpowiedzi na interpelację. Decyzja ministerstwa została podpisana 24 grudnia 2010 r. z terminem realizacji do 31 grudnia 2011 r.Teraz rząd Zjednoczonej Prawicy przywraca wojsko do Ostródy. Sukcesywnie odtwarzamy to co przez lata było likwidowane i niszczone przez rząd PO-PSL.

OSI MIL