Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Волейбол в России отмечает свой столетний юбилей. На сегодняшний день в Москве им занимаются 215 тысяч человек, для них открыто более трех тысяч площадок.

«Сегодня 100 лет отечественному волейболу. Его история началась в Москве с первого официального матча на Мясницкой. Тогда этим видом спорта увлекались в основном художники, актеры, кинематографисты — играли во дворах театров между репетициями и спектаклями», — сообщил Сергей Собянин.

Сегодня волейболистов разного уровня (от начального до уровня высших достижений) готовят в трех школах Москомспорта: Московской волейбольной академии, Московской комплексной спортивной школе «Зеленоград» и центре спорта и образования «Москва-98».

Для любителей этого вида спорта в столице действует 107 секций. Записаться можно на сайте Москомспорта.

Москвичи могут поиграть в волейбол и возле дома: на площадках проекта «Мой спортивный район» и на городских пляжах в рамках проекта «Лето. Пляж. Московский спорт».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI