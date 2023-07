Ядерные технологии для устойчивого развития стран Африки: В Политехе прошёл круглый стол в рамках саммита «Россия – Африка»

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 июля в Политехе в формате делового завтрака прошёл круглый стол «Ядерные технологии для устойчивого развития стран африканского континента: роль выпускников российских и советских вузов». Мероприятие состоялось в рамках второго саммита экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Оно было организовано Госкорпорацией «Росатом», Российским университетом дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Инновации и технологии, особенно в атомной энергетике играют ключевую роль в формировании современного мира и обладают огромным потенциалом для повышения качества жизни населения. Взаимодействие с иностранными выпускниками российских и советских вузов, получившими образование в области атомных и смежных технологий, способствует не только популяризации российского образования, но и повышению интереса к атомным «чистым» технологиям. СПбПУ является ключевым вузом в подготовке студентов с африканского континента, а наши выпускники успешно трудятся инженерами на крупных энергетических предприятиях Африки. Обращаясь к присутствующим, ректор Политеха А. И. Рудской напомнил, что СПбПУ до 2025 года стал координатором Российско-Африканского сетевого университета и в нашем вузе готовы приложить максимум усилий, чтобы РАФУ набирал силу.

«Мы будем по-новому подходить к этому проекту — осуществлять практико-ориентированную подготовку, привлекать не только университеты Африки и России, но профильные высокотехнологичные предприятия, чтобы африканские студенты могли проходить практику, и по окончанию вуза шли сразу работать инженерами. Уверен, что мы обеспечим высококвалифицированными кадрами все отрасли промышленности и экономики Африканского континента, в том числе и самую важную — атомную энергетику, — сказал ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской. — Как отметил накануне Президент России: „Африка — территория будущего земли“. Не пройдет и 20 лет, и она станет ведущей территорией развития экономики и культуры нашей цивилизации. В странах Африки живут люди необыкновенно талантливые, трудоспособные, а самое главное понимающие ценность цивилизованной жизни».

Консорциум « Российско-Африканский сетевой университет» (РАФУ) — единая платформа для развития академического сотрудничества российских и африканских университетов. Платформа объединяет более 40 российских университетов, 2 российских научных института, почти 20 африканских вузов (Зимбабве, Уганда, Мали) и одного промышленного партнёра. Новые члены присоединились к РАФУ на саммите «Россия — Африка». Миссия РАФУ — это создание единого образовательного пространства, обеспечивающего равный доступ к образовательным ресурсам для всех участников из разных стран. Во время дискуссии многие отмечали, что взаимодействие России и Африки должно строится по принципу «вуз — выпускник — индустрия» как в сфере образования, так и в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и других направлениях.

По мнению Заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского очень важно, что тематика ядерных технологий в области образования является одним из основных трендов форума и многочисленных дискуссий.

«Энергетическая независимость — это важная часть национального суверенитета, — подчеркнул Заместитель министра. — В области ядерной энергетики Россия является надёжным партнёром для зарубежных друзей и абсолютным лидером по сооружению атомных энергоблоков. Корпорация „Росатом“ — это один из ключевых партнеров Минобрнауки. Для достижения целей, которые ставят атомщики на международном треке в ближайшие годы, отрасли потребуются тысячи и тысячи специалистов, как в России и Африке, как и там, где понимают эффективность и безопасность атомной энергетики. И я думаю, что все иностранные студенты, которые сейчас учатся, найдут себе дело или у нас, или у себя на родине. Создание сетевого университета (РАФУ) способствует укреплению сотрудничества с африканскими странами, мы создаём образовательный хаб, который можно назвать мостом дружбы».

Немаловажную роль в развитии дружеских и деловых отношений играет Россотрудничество. Ведущее российское агентство, главная миссия которого — усиление гуманитарного влияния России в мире. Организация представлена в 80 странах мира 87 загранпредставительствами. В Россотрудничестве отмечают высокий интерес к российскому образованию, в том числе в Африке. Только за последний год практически вдвое увеличился объем квот на получение образования в РФ для студентов из африканских стран. В этом году отбирается 4580 человек.

По словам заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова сейчас в Африке работают 10 центров агентства: «Туда стали всё чаще приходить люди, которые хотят учиться в России. Они узнают о российском высшем образовании от друзей, родных, знакомых. Они мечтают выучить русский язык, мечтают попасть в наши вузы. Это яркий пример международного гуманитарного сотрудничества. Мы развиваем программу „Новое поколение“. Это молодые люди 20–25 лет, которые приезжают в Россию. И это не просто туристическая поездка. Они узнают страну, находят здесь друзей и бизнес-партнеров , выстраивают долгосрочные отношения с различными структурами и организациями. На саммит „Россия — Африка“ мы привезли 87 африканских ребят».

С приветственным словом к собравшимся обратился Нган Тони Франсуа, руководитель ассоциации выпускников российских (советских) вузов в Камеруне под названием «Союзники»: «Уважаемые участники круглого стола, от себя лично и от выпускников Камеруна сердечно приветствую собравшихся, чтобы обсудить важный вопрос о роли выпускников российских и советских вузов в развитии африканских стран. Я хочу сказать, что мы посланники России в Африке. Мы получили российские дипломы, получили знания и теперь мы готовы работать на благо наших стран».

Круглый стол состоялся при поддержке Госкорпорации «Росатом», которая создает систему эффективного взаимодействия «государство — вуз — работодатель» в атомной отрасли России. Это уже не первое мероприятие, которое объединяет представителей дипмиссий и органов государственной власти зарубежных государств, российских и зарубежных вузов, выпускников российских и советских вузов, а также иностранных студентов на одной площадке.

«В следующем году мы празднуем юбилей — 70 лет первой атомной станции. За эти 70 лет мы создали уникальную базу знаний, — подчеркнул Валерий Карезин, директор образовательных программ Госкорпорации „Росатом“. — И мы считаем своим долгом делится этими знаниями с партнёрами. Сотрудничество с университетами за рубежом для „Росатома“ важнейший из приоритетов. Мы всегда открыты к сотрудничеству, мы готовы поддерживать самые разные проекты. И на что хотел бы обратить внимание. Для нас очень важно, чтобы выпускники находили своё место работы. Система подготовки кадров не имеет складских запасов. Ведь если они не находят работу, они уходят в другую отрасль, и мы их теряем. Поэтому придётся нам работать так, чтобы наши выпускники нашли свое место в жизни».

Во многом реализации этих планов способствует деятельность

АНО ДПО «Техническая академия Росатома». Это организация, которая специализируется на дополнительном профессиональном образовании, профессиональной переподготовке руководителей и специалистов атомной энергетики и промышленности.

«Наша академия — это уникальная компания, которая стоит между студентом и производством, — рассказал ректор „Технической академии Росатома“ Юрий Селезнев. — И мне очень приятно видеть здесь специалистов из Египта, которые проходили у нас подготовку и теперь будут трудиться на первой в Африке атомной станции Эд-Дабаа . Мы общались с египетскими партнёрами на протяжении трёх лет. Опыт, который мы приобретаем, пригодится нам в работе с другими африканскими странами, причем не только в атомной энергетике, но и в ядерных технологиях, медицине. Так что добро пожаловать к нам в академию».

Развитие международной деятельности российских вузов, популяризацию в мире российского образования и привлечение к участию в этом важном процессе объединений иностранных обучающихся и выпускников за рубежом являются ключевыми направлениями работы университетов на всех этапах обучения и постдипломного образования представителей разных стран. Проведенный круглый стол позволил не только познакомиться с успешным опытом работы вузов с иностранными студентами и выпускниками, но и определить вектор дальнейшего совершенствования работы, обеспечивающей преемственность поколений, тесное сотрудничество всех заинтересованных сторон в предоставлении и получении качественного образования для будущих и настоящих специалистов африканских стран.

