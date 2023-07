Экскурсии, мастер-классы и зарядка с веерами: в Московском зоопарке отметят день рождения панд

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский зоопарк приглашает на день рождения панд. 30 июля неподалеку от вольера, где живут черно-белые медведи Жуи и Диндин, появятся праздничные площадки, украшенные красными китайскими фонариками. Гостей ждут подвижные игры, лекции, экскурсии и многое другое.

С 11:00 до 13:00 посетителям предложат побывать на площадке «Школа журавля» и разучить движения зарядки с веером или танца маленьких журавлей под руководством ведущего. На круге катания будут делать и раскрашивать бумажные фигурки карпов кои. Здесь же гостям дадут возможность испытать свои силы в подвижных играх «Накорми журавля» и «Поймай хвост дракона».

Перед павильоном «Дом птиц» организуют арт-площадку «Рисуй как панда», в распоряжении участников будут все необходимые материалы для живописи, столы и мольберты. А рядом с вольером панд пройдет познавательная викторина «Что вы знаете о…», посвященная животным, обитающим в Китае — на родине панд.

В 11:00 в библиотеке зоопарка Екатерина Куприкова прочитает лекцию «Самый необычный медведь». Спикер расскажет о разных представителях семейства медвежьих и сделает акцент на больших пандах. Количество мест ограниченно.

В 14:00 можно будет понаблюдать за кормлением панд. Специально к этому праздничному дню зоологи зоопарка украсили вольеры и добавили в меню разнообразные лакомства.

В 15:00 начнется экскурсия по старой территории зоосада. Гид расскажет о ее обитателях и подробно остановится на фауне Китая. Группа собирается у главного входа, количество мест ограниченно.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, посетителям потребуется только приобрести входной билет в зоопарк. Попасть на лекцию и экскурсию можно по предварительной записи по телефону: +7 499 255-57-63. Звонки принимают с 10:00 до 17:00.

