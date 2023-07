Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» в Москве за полтора года достиг 2,2 миллиарда рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За полтора года реализации нацпроекта «Производительность труда» совокупный экономический эффект 55 столичных компаний, завершивших его первый этап, достиг 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«Нацпроект реализуется в Москве с начала 2022 года. За это время 55 компаний завершили этап совместной работы с экспертами по повышению производительности труда. В течение шести месяцев предприятия оптимизировали бизнес-процессы и формировали культуру непрерывных улучшений благодаря инструментам бережливого производства. В результате производительность компаний — участников нацпроекта в среднем выросла на 48 процентов, время протекания рабочих процессов сократилось на 39 процентов, а неиспользуемые запасы снизились на 36 процентов. Экономический эффект от реализации нацпроекта к началу июля 2023 года вырос в 2,5 раза по сравнению с концом 2022-го и составил 2,2 миллиарда рублей», — отметила Мария Багреева.

Кроме того, за полтора года методикам бережливого производства были обучены 2,5 тысячи сотрудников столичных компаний, подготовлены 200 внутренних тренеров, которые будут помогать своим предприятиям распространять полученный опыт на остальные участки производства.

Например, компания, специализирующаяся на изготовлении медоборудования, совместно с экспертами проекта внедрила систему эффективной организации рабочих мест, производственный анализ и стандарты выполнения работ. В результате время, которое затрачивается на производство медицинских жгутов, сократилось на 53 процента, а объем выпуска изделий увеличился на 100 процентов (на человека в смену).

Один из ведущих в России создателей ветеринарной продукции с помощью методик бережливого производства выявил и устранил основные виды потерь, среди которых избыточное хранение неиспользуемых запасов, простой оборудования и излишние перемещения персонала во время работы. Это позволило снизить время производственного цикла в пилотном потоке на 39 процентов, а выпуск продукции увеличить на 20 процентов. В результате общий экономический эффект от участия в нацпроекте превысил 70 миллионов рублей.

Сейчас компании масштабируют итоги первых шести месяцев реализации нацпроекта на все рабочие процессы. Это обеспечит ежегодный прирост производительности труда не менее чем на пять процентов в год.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем сможет принять участие 441 предприятие.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

Эту и другую информацию о реализации нацпроекта «Производительность труда» можно узнать на специальных мероприятиях, которые пройдут с 1 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума.

Сегодня в столице существуют десятки мер поддержки для самых разных предприятий, работа которых оказывает влияние на экономическую стабильность города. Среди них субсидии, льготные кредиты, офсетные контракты, а также различные проекты по обучению предпринимателей и персонала, предоставлению торговых площадей и презентации московского бизнеса на международном уровне. Москва активно развивает промышленность, заботится о создании равных для всех условий ведения бизнеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным, важным для столицы отраслям и проектам.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

