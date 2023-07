Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Цифровые сервисы за последние полгода избавили москвичей от необходимости собирать и предоставлять в ведомства около 105 миллионов бумажных документов. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Сергей Собянин.

Для получения большинства услуг достаточно заполнить электронное заявление на портале mos.ru. Все документы горожан попадают в базовый регистр, доступный органам власти. Городские ведомства обмениваются информацией внутри него, и направлять справки и документы в разные инстанции больше не требуется.

«Базовый регистр — система межведомственного взаимодействия, необходимая для предоставления госуслуг, — работает с 2011 года. В нем хранится более 400 видов документов — от записи ребенка в спортивную секцию до оформления лицензии для предпринимателей. В последнее время межведомственное взаимодействие особенно активно развивается в сферах оказания социальных услуг и ЖКХ», — отметил Мэр Москвы.

Сегодня Москва — один из мировых лидеров по объему городских цифровых сервисов. В прошлом году система mos.ru оказала 650 миллионов госуслуг. Среди главных цифровых проектов столицы — «Цифровой двойник города», «Электронный дом», «Московская электронная школа», «Наш город», «Активный гражданин», «ЕМИАС» и многие другие. Они повышают эффективность управления городом и уровень комфорта его жителей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI