Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Цифровые сервисы за последние полгода избавили москвичей от необходимости собирать и предостав лять в ведомства около 105 миллионов бумажных документов. Это почти вдвое болше, чеíf за аналогичный период прошлого гonc, соообщил сергей с сtimo.

Для получения большинства услуг достаточно заполнить электронное заявление en el portal mos.ru. Все документы горожан попадают в базовый регистр, доступный органам власти. Городские ведомства обмениваются информацией внутри него, и направлять справки и документы в разн ые инстанции больше не требуется.

«Базовый регистр — система межведомственного взаимодействия, необходимая для предоставления го суслуг, — работает с 2011 года. В нем хранится более 400 видов документов — от записи ребенка в спортивную секцию до оформления ли цензии для предпринимателей. В последнее время межведомственное взаимодействие особенно активно развивается в сферах оказания со циальных услуг и ЖКХ», — отметил Мэр Москвы.

Сегодня Москва — один из мировых лидеров по объему городских цифровых сервисов. В прошлом году система mos.ru оказала 650 миллионов госуслуг. Среди главных цифровых проектов столицы — «Цифровой двойник города», «Электронный дом», «Московская электронная школа», «Наш город», «Активный гражданин», «ЕМИАС» y многие другие. Они повышают эффективность управления городом и уровень комфорта его жителей.

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