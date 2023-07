Увидеть отечественные автомобили, побыть машинистом метро и найти работу: чем еще удивит выставка «Станция Манеж»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На выставке «Станция Манеж», которая откроется в середине августа в рамках Московского урбанистического форума, все желающие смогут увидеть автомобили Aurus, «Москвич» и другие интересные экспонаты. Гости также получат шанс попробовать себя в роли машиниста метро и узнают больше о карьере в транспортном комплексе столицы.

Так, Музей гаража особого назначения презентует здесь разработанный на предприятии «НАМИ» водородный автомобиль NAMI Hydrogen на базе Aurus Senat и первый электромотоцикл бренда Aurus Merlon. Музей транспорта Москвы представит экспозицию, посвященную истории производства автомобилей «Москвич». Гости смогут проследить хронологию развития этой отечественной марки — от самых первых ретромоделей до новейших седанов и кроссоверов, массовое производство и продажа которых начнутся до конца этого года. Посетители также увидят прототипы автомобилей «Москвич», некоторые из которых существуют в единственном экземпляре.

Отдельная экспозиция будет посвящена развитию в Москве регулярного речного электротранспорта, который начал курсировать в этом году. На стенде в виде салона речного трамвайчика посетители смогут почувствовать себя пассажирами новейшего электросудна, узнать о планах развития этого вида транспорта, а также о круизах «Речное Золотое кольцо».

Кроме того, гости смогут почувствовать себя машинистами и проехать по Большой кольцевой линии с помощью интерактивного симулятора, а также сделать яркие снимки в футуристичных фотозонах и возле медиаэкранов.

«Мы видим огромный интерес к истории транспорта среди москвичей и туристов. Транспортные музеи — одни из самых посещаемых во многих городах мира, поэтому по задаче, поставленной Сергеем Собяниным, мы продолжаем готовиться к открытию постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. Уже в следующем году он начнет принимать посетителей. Уверен, наш музей также станет одним из самых интересных и популярных в Москве, а пока вы можете узнать много нового о транспорте на нашей выставке в Манеже», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для родителей с детьми на выставке будет работать семейный досуговый центр. Здесь маленькие посетители смогут освоить работу с 3D-конструкциями и попробовать себя в роли дизайнеров. Также для гостей откроется фуд-корт.

Узнать больше о работе транспортного комплекса столицы можно будет на стенде «Московский транспорт — это люди». Здесь же посетителям предложат пройти тест для определения карьерного направления. Гости также смогут задать вопросы рекрутерам, посетить очное собеседование и по его результатам, возможно, стать частью команды.

Вход на выставку бесплатный. На мероприятия в лектории необходима предварительная регистрация, ее можно пройти на сайте Московского урбанистического форума — 2023.

