Совет Федерации одобрил законопроект о поддержке инвесторов в ОЭЗ Калининградской области

олее 20 компаний до конца этого года смогут сдвинуть сроки по осуществлению капитальных вложений в ОЭЗ Калининградской области. Благодаря принятому решению удастся сохранить более 6000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, логистике и других отраслях. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на пленарном заседании в СФ.

«Резидентам ОЭЗ, заключившим соглашения в 2020-2021 годы, в два раза увеличат срок выполнения обязательств по инвестициям. Те, кто стал резидентом в ковид и начинал работать в этот трудный период смогут вложить необходимые 150 млн рублей за шесть лет вместо трех. Помогаем им сохранить статус резидента, а с ним – льготы по налогу на прибыль, имущество и землю, возможность уплаты пониженных страховых взносов», – отметил Дмитрий Вахруков.

«Калининградская область считается одним из пионеров в деле создания особых экономических зон в современной России: первый закон об этом правовом режиме для нашего региона был принят ещё в 1996 году. Различные параметры калининградской ОЭЗ ожидаемо корректируются, адаптируясь к новым условиям. Нынешние поправки – это также важный элемент сохранения устойчивости целого ряда, уже практически реализованных, инвестпроектов в нашем регионе», – прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Среди резидентов калининградской ОЭЗ, которые ожидают законодательного решения о продлении сроков реализации инвестпроектов, один из заводов управляющей компании «ЕПГ Активы» – предприятие по производству керамического кирпича «Пятый элемент».

«Экономические санкции, а также анклавное расположение региона серьезно затрудняют процесс приобретения нового оборудования. Сроки его доставки значительно увеличились. В такой ситуации поддержка государственных органов всех уровней крайне необходима бизнесу. Благодаря принятию данного решения мы сможем в нормальном режиме выполнить свою инвестиционную программу и продолжить развивать производство», – сообщил генеральный директор ООО «ЕПГ Активы» – руководитель АО «Пятый Элемент» Валерий Салахов.

