Сергей Собянин рассказал о главных выставочных проектах Москвы

За первое полугодие 2023 года московские музеи и выставочные залы посетили более шести миллионов человек. В них провели более 340 выставок и более 900 различных мероприятий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Самыми посещаемыми площадками стали музеи-заповедники «Коломенское — Измайлово» и «Царицыно», Музей Москвы, Музей космонавтики и Дарвиновский музей.

«Москва — один из мировых лидеров по числу музеев, которые посещают миллионы москвичей и гостей нашего города. Посетителей привлекают уникальные экспозиции и, конечно же, яркие и оригинальные выставочные проекты, которые проводит каждый московский музей», — написал Мэр Москвы.

Одна из самых заметных выставок — «Дом культуры СССР», которая проходила в Центральном выставочном зале «Манеж» с 2 февраля по 1 апреля. Гостям моги узнать о концепции домов культуры, объединивших выставочные и концертные залы, театры, кинотеатры, читальни и художественные мастерские. Также в Манеже прошла выставка «Мы — русские, с нами Бог!». На ней представили монументальные полотна, посвященные победам русского оружия и духа.

Выставка «Дом моделей. Индустрия образов» в Музее Москвы за четыре месяца собрала более 30 тысяч посетителей. Она рассказывала о моделировании одежды для промышленного производства в СССР. В фокусе внимания были три ключевых для Москвы и всей страны института одежды: Ателье мод, Дом моделей на Сретенке и Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком Мосту.

Серию экспозиций к 100-летию музея-заповедника организовали в «Коломенском». Горожане могут узнать об истории этого места и людях, которые о нем заботятся. Увидеть предметы искусства, собранные музеем, можно на выставке «Коломенское. Шедевры коллекции». В экспозицию вошли иконы, резьба по дереву и камню, рукописные и старопечатные книги, археологические находки, нумизматика и многое другое.

В «Царицыне» сейчас проходит выставка «Невероятная Индия. Взгляд из России», рассказывающая об образе этой страны в российской культуре.

«Московские музеи не только бережно хранят культурное наследие прошлого, но и внимательно следят за последними тенденциями искусства. Поэтому их выставочные проекты становятся всё ярче и интереснее для всех», — отметил Сергей Собянин.

