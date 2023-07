Сергей Собянин: На юге и юго-востоке Москвы по программе реновации передали под заселение 57 домов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Южном и Юго-Восточном административных округах столицы передали под заселение 57 новостроек по программе реновации. Так, на ЮВАО ввели в эксплуатацию 38 домов, 35 из которых полностью готовы к переезду жильцов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Первый этап программы завершается в районе Рязанский, на 85 процентов он выполнен в районе Нижегородский, на 72 процента — в районах Выхино-Жулебино и Лефортово», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В ЮВАО строят еще 33 здания, проектируется 25 домов.

На юге столицы жильцы переезжают в 22 новостройки. Помимо современных квартир, участники программы реновации получают развитую комфортную инфраструктуру. На первых этажах домов оборудовали 100 нежилых помещений, где смогут открыться магазины, кафе, предприятия сферы услуг.

