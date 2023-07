Сергей Собянин: Большая часть работ по благоустройству парка «Яуза» завершится в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве продолжается комплексное благоустройство участков парка «Яуза» вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.

«Самый большой получился в Москве парк — 20 километров. Туда и обратно — 40 километров, это уже марафонский забег», — отметил Сергей Собянин во время осмотра работ по благоустройству.

По его словам, работы по благоустройству огромной территории ведутся несколько лет, и в этом году большинство из них завершится. «Здесь остается несколько участков. Но это в основном промзоны и какие-то крупные инвестиционные проекты, ими еще года два будем заниматься», — рассказал Мэр Москвы.

Благодаря новому освещению в парке стало безопасно гулять по вечерам, а дорожки для пешеходов приподняли над землей, чтобы сохранить экологию прибрежной территории, добавил Сергей Собянин. Он также сообщил о планах по созданию нескольких пляжных зон и бассейнов с подогревом вдоль Яузы.

Местные жители поблагодарили Мэра Москвы за благоустройство и рассказали, как они любят проводить время на его территории в выходные. «Можете гордиться: вы живете рядом с самым большим парком Москвы», — ответил Сергей Собянин.

Парк «Яуза» станет качественным общественным пространством. Рекреационный маршрут протянется от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в парк «Лосиный Остров», в Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, «Сокольники» и на ВДНХ.

В 2016–2022 годах, когда создавали парк «Яуза», завершили комплексное благоустройство территорий вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов, Заповедной улицы, Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, парка «Сад будущего» и парка спорта. Кроме того, во время работ привели в порядой поймы реки Чермянки (приток Яузы) от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда от улицы Молодцова. Общая площадь территорий, которые привели в порядок, составила 223,8 гектара.

В этом году работы по благоустройству ведутся в пойме реки Яузы вдоль Олонецкого проезда, Сухонской и Сельскохозяйственной улиц и неподалеку от Ростокинского акведука. Они охватывают территорию площадью 118,6 гектара.

Участки парка вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда площадью 70,9 гектара в целом находились в неплохом состоянии, поэтому там не проводились масштабные работы. Перед специалистами стояла задача обновить существующую инфраструктуру и сделать ее более уютной и разнообразной.

Вдоль Сухонской улицы между 1-м Медведковским и Новоосташковским мостами протянется велополоса. На втором берегу Яузы со стороны Олонецкого проезда появится дорожка для любителей бега. Они станут частью единого бегового и велосипедного маршрута, который постепенно сформируется рядом с берегами Яузы. Вскоре здесь можно будет пробежать полноценный марафон длиной 42 километра и проехать на велосипеде около 20 километров.

В парке обновят экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками. Чтобы сохранить природный ландшафт, часть из них приподнимут на сваях. Это поможет сохранить миграционные пути для многочисленных животных, обитающих в парке.

Велосипедный, беговой, экологический: какие маршруты проложат в парке «Яуза»В парке «Яуза» начали обустраивать новые экомаршруты

На Сухонской улице отремонтируют существующие и обустроят новые лестницы и подпорные стены, а также приведут в порядок открытую летнюю сцену и партер для проведения культурных мероприятий. Вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда обустроят 16 детских площадок.

Для любителей активного отдыха обновят и создадут 24 современные спортивные площадки — для баскетбола, волейбола, панна-футбола, занятий воркаутом, большого и настольного тенниса. Кроме того, здесь появится скейт-парк.

По просьбам местных жителей сделают три площадки для выгула собак и четыре голубятни.

Для того чтобы прогулки были комфортными и безопасными, установят свыше 1,6 тысячи осветительных приборов и более 700 скамеек, навесов и урн. Вдоль Олонецкого проезда обустроят парковки на 440 машино-мест. Кроме того, разобьют 169,5 тысячи квадратных метров газонов для озеленения территории.

На данный момент выполнено 75 процентов работ, в них занято свыше 400 человек, задействовано 35 единиц техники.

Завершить благоустройство вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда планируется в сентябре 2023 года. В результате проект создания единого рекреационного пространства — парка «Яуза» — будет реализован на 90 процентов.

Сейчас идут работы по благоустройству еще двух участков парка «Яуза» — вдоль Сельскохозяйственной улицы площадью 38,4 гектара и неподалеку от Ростокинского акведука, площадь которого составляет 9,3 гектара. Они будут завершены в 2024-м. Кроме того, в следующем году начнут обустраивать участок вдоль поймы реки Яузы в районе Чукотского проезда.

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве трех участков парка «Яуза»Парк «Яуза» станет самым большим по протяженности в Европе — Сергей Собянин

Комплексное благоустройство территорий

Сейчас в столице идут работы по комплексному благоустройству 2064 объектов. В их числе — 11 природных и парковых зон, среди которых Воробьевская набережная и Аллея Спортивной Славы на Воробьевых горах, поймы рек Жужиа, Яузы (вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда), Чермянки (вдоль Сельскохозяйственной улицы), природная территория вдоль рек Шмелевки и Кузнецовки, включая парки «Вишневый сад» и парк имени 40-летия ВЛКСМ, пространства, прилегающие к 16 прудам-регуляторам в Марьине, улице Косыгина (дом 17), Южному речному вокзалу, а также к Тарусской и Ясногорской улицам у строящегося ледового дворца в Ясеневе.

В Центральном административном округе обустраивают 15 улиц и общественных пространств. Это Цветной бульвар и улицы, прилегающие к комплексу зданий Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана: Бауманская, 2-я Бауманская, Малая Почтовая и Ладожская, переулки Старокирочный, Денисовский, Гарднеровский, Бригадирский, Госпитальный, Малый Гавриков и Спартаковский, Проектируемый проезд № 1106, междворовая территория от Лефортовской площади до Госпитального переулка, а также Хомутовский тупик.

Кроме того, идут работы на одной вылетной магистрали — участке Ленинского проспекта от Университетского проспекта до улицы Кравченко.

Благоустраивают и территории, прилегающие к объектам транспортной инфраструктуры:

— 16 станций метро, среди которых станции Большой кольцевой линии («Нижегородская», «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Аминьевская», «Проспект Вернадского», «Сокольники», «Марьина Роща», «Новаторская», «Текстильщики», «Воронцовская», «Зюзино»), Люблинско-Дмитровской («Физтех», «Лианозово», «Яхромская») и Солнцевской («Аэропорт Внуково» и «Пыхтино»);

— 11 станций Московских центральных диаметров (Внуково, Зеленоград, Кокошкино, Крекшино, Марьина Роща, Минская, Очаково, Переделкино, Поклонная, Санино, Трикотажная);

— семь транспортных узлов («Медведково», «Окружная», «Планерная», «Рижская», «Ростокино — Северянин», «Свиблово», «Тимирязевская»);

— два путепровода (Жуковский, Краснопресненский) и другие объекты.

Сейчас благоустроено 783 объекта, что составляет 38 процентов от общего числа. Продолжаются работы на 1281 объекте. Там трудятся свыше 30 тысяч человек, задействовано 7,7 тысячи единиц техники.

Сергей Собянин рассказал об оригинальных проектах благоустройства возле новых станций БКЛСергей Собянин: Темпы программы по благоустройству в этом году не снизятся

