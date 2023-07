«Сделано в Москве»: гости Московского урбанистического форума познакомятся с главными брендами столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября в Москве пройдет фестиваль товаров и услуг «Сделано в Москве». На Фестивальной площади спортивного комплекса «Лужники» соберется более 400 брендов столицы. Они представят гостям мероприятия свои товары и услуги, а также покажут процесс создания изделий, проведут мастер-классы, консультации и образовательные лекции.

«Фестиваль “Сделано в Москве” пройдет в столице впервые. Событие приурочено к Московскому урбанистическому форуму. Жители города и его гости смогут провести время интересно и с пользой для себя: в программе — спортивные мероприятия, мастер-классы, образовательные лекции, розыгрыши, конкурсы и другие активности. Кроме того, на мероприятии соберется более 400 брендов, которые представят свыше 3,5 тысячи видов товаров и услуг», — подчеркнул руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Фестиваль «Сделано в Москве» поделится на шесть тем: столица моды, спорта, вкуса, семейных ценностей, креатива и будущего. Компании — участники программы Правительства Москвы по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве» представят более 3500 различных видов товаров и услуг, познакомят с производством и проведут развлекательные мероприятия. На фестивале гости смогут перемещаться по разным зонам: фуд-корту, маркету услуг, маркету товаров, детской площади, ярмарочной площади, зоне активностей, шатру профориентации, мультимедийному центру, концертной зоне и другим.

Также на Фестивальной площади пройдут спортивные мероприятия, воркшопы, розыгрыши и конкурсы, презентации проектов и стартапов, а также концерты артистов и выступления спикеров.

Одним из инструментов продвижения локальных брендов программы «Сделано в Москве» остается их вовлечение в офлайн-мероприятия и предоставление площадок для продажи. На крупных столичных мероприятиях она помогает брендам найти охват, новую аудиторию и полезный опыт. Москвичи и гости столицы при этом получают возможность познакомиться с новыми компаниями, приобрести интересную продукцию и получить предложения в виде скидок и промокодов.

Программа столичного Правительства «Сделано в Москве» начала свою работу в сентябре 2022 года. Локальные производители — участники получают бесплатную поддержку от города: размещение карточек бренда, публикации на сайте программы, помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах, медиаподдержку, фото- и видеоконтент, продвижение в диджитал-среде, наружную рекламу. Также можно принять участие в крупных офлайн-мероприятиях различных форматов и разместить товары в брендированных пространствах программы. Участниками могут стать индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые, которые производят товары либо оказывают услуги в столице.

