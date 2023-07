Реестр новейших технологических решений заработал на инвестпортале Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

На инвестиционном портале столицы начал работать «Банк технологий». С его помощью промышленные предприятия могут оставить заявку на подбор технологического решения или на включение своих разработок в реестр. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Теперь инвесторы и промышленники могут воспользоваться большинством мер поддержки на едином ресурсе. В “Банке технологий” промышленные предприятия найдут новейшие технологические решения для своих производственных площадок. Перед включением в онлайн-реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на промпредприятиях. В реестре уже представлено более 420 высокотехнологичных решений», — рассказал Владислав Овчинский.

В «Банк технологий» попадают отечественные программные решения. Пользователь может не только ознакомиться с ними, но и подать онлайн-заявку на подбор наиболее подходящего под конкретные потребности промышленных предприятий.

Инвестиционный портал уже девять лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Здесь можно найти исчерпывающую информацию о мерах поддержки, направить заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и многое другое. С февраля 2014 года сайт посетили более 20 миллионов раз. Только в 2022 году на ресурсе зафиксировано 3,7 миллиона визитов — почти на 700 тысяч больше, чем годом ранее.

В Департаменте информационных технологий отметили, что функционал инвестпортала постоянно дорабатывается, появляются новые онлайн-инструменты, отвечающие цифровым трендам. Например, в прошлом году был обновлен интерфейс личного кабинета пользователя: в него добавили новые возможности, которые позволяют отслеживать статусы процессов, связанных с торгами.

Также в прошлом году полностью обновили инвесткарту. Теперь на ней отображаются площадки для ведения бизнеса с детальной информацией об их деловом и социальном окружении, в том числе о трафике в зависимости от времени года, суток и дня недели. В 2023 году на карте появился аналитический слой «Грузовой каркас», который полезен при планировании логистики будущего предприятия — он отражает информацию о дорогах, по которым грузовой транспорт может передвигаться без оформления специального пропуска.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

