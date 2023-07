Разработаны требования для банков по защите информации при операциях с цифровыми рублями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Исполнение требований позволит банкам обеспечить целостность и конфиденциальность информации при проведении гражданами и компаниями операций с цифровыми рублями. В частности, под защитой будут находиться сведения о средствах на цифровых кошельках, о транзакциях с национальной цифровой валютой и информация, необходимая для авторизации и идентификации пользователей.

Проект положения Банка России устанавливает ряд специальных требований, которые будут применяться к банкам, помимо тех, которые уже действуют в отношении традиционных переводов. Так, документом определены требования к минимальному классу средств криптографической защиты информации при обмене электронными сообщениями. Согласно проекту положения, банкам надлежит использовать электронную подпись, подтверждающие документы на которую выданы удостоверяющим центром Банка России. Кроме того, в документе описаны требования в том числе к мобильному банку и интернет-банку клиента, с помощью которых будут совершаться операции с цифровыми рублями. Замечания и предложения к проекту положения принимаются до 11 августа 2023 года включительно. Фото на превью: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

