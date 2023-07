Работы по благоустройству Воробьевской набережной выполнены более чем на 80 процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 80 процентов работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр на западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи Спортивной Славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера “Воробьевы горы”. В результате реализации проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды, длина пеших маршрутов увеличится почти на три километра», — рассказал заммэра.

Работы выполняются одновременно на всей набережной и на Аллее Спортивной Славы. Для безопасности пешеходов здесь выставили ограждения и разместили информационные баннеры.

Уже практически завершено устройство кабельной канализации протяженностью 16,2 тысячи метров — в нее уберут воздушные провода. Специалисты установили девятиметровые опоры наружного освещения вдоль улицы Косыгина и приступили к монтажу уличных торшеров высотой 4,5 и шесть метров. На набережной сделают прогулочную зону. Для любителей бега появится дорожка со специальным покрытием, обустроят здесь и двухстороннюю велороллерную трассу.

На Аллее Спортивной Славы появятся стелы, посвященные истории зимних Олимпиад и их героям. Кроме того, здесь организуют экоплощадку, разместят стенды с информацией о заказнике «Воробьевы горы», поставят удобные лавочки для отдыха и качели. Для любителей спорта оборудуют площадку для паркура и зону для игры в петанк летом и в керлинг зимой. Помимо этого, здесь появятся павильоны для кафе, пункта проката, комнаты матери и ребенка. Специалисты полностью обновят лестничные спуски к набережной, построенные более 50 лет назад. Они уже демонтировали старые лестницы, сделали металлический каркас, сейчас завершают монтаж перил и ступеней из гранита.

Здесь также запланировано озеленение территорий. Специалисты уже начали работы по обустройству газона, общая площадь которого составит почти 88 тысяч квадратных метров.

