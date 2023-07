Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На площадке Международного информационного агентства «Россия Сегодня» состоялось первое заседание президиума Общественного совета при МВД России в работе которого принял участие и выступил профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох.

Открыл заседание председатель президиума Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена, отметив, что темой для обсуждения станут вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Член президиума Общественного совета при МВД России, профессор ГУУ Владимир Волох обратил внимание участников заседания и журналистов на проблемы в правовом поле, касающиеся профилактики правонарушений несовершеннолетних через формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание. Профессор предложил МВД России при оптимизации законодательства в этой сфере соответствующую поддержку и помощь со стороны Общественного совета.

В ходе обсуждения этого вопроса было высказано мнение о необходимости в целях более тесного взаимодействия полиции и гражданского общества проработать вопрос об участии представителей общественных советов при территориальных органах МВД России в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующих в субъектах Российской Федерации.

Собравшиеся также ознакомились с результатами работы общественных советов при территориальных органах МВД России на платформе «Неравнодушный человек».

Запись заседания президиума ОС при МВД России доступна по ссылке.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI