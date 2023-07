Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Центральным событием первого дня работы Экономического и гуманитарного форума саммита «Россия — Африка» стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации и лидеров африканских государств. Одной из тем, затронутых во время заседания, стало развитие сотрудничества с африканскими государствами в научно-образовательной сфере, в том числе в сфере высшего образования. В частности, Владимир Путин отметил в своём выступлении важность взаимодействия научно-образовательных учреждений России и стран Африки в консорциуме « Российско-африканский сетевой университет» (РАФУ). «Традиционной областью российско-африканского взаимодействия была и остаётся подготовка квалифицированных кадров, — подчеркнул глава государства. — Сегодня в российских вузах обучаются почти 35 тысяч студентов из Африки, и это число ежегодно растёт. Квота на обучение для африканцев за счёт средств федерального бюджета за три года увеличилась в два с половиной раза и на следующий учебный год составит более 4700 человек. В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Тесная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках Российско-африканского сетевого университета».

Сразу после пленарного заседания состоялась стратегическая панель Министерства науки и высшего образования России «Кооперация в сфере высшего образования в современных геополитических условиях». Модерировал дискуссию помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. Обсуждались вопросы формирования новых устойчивых связей между университетами России и стран Африки, расширение подготовки кадров в интересах приоритетных отраслей их экономики и гуманитарной сферы, формирование совместных научно-образовательных центров по представляющим взаимный интерес приоритетам научно-технологического развития, и другие темы. С докладами выступили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр образования, науки, инноваций и технологий Республики Зимбабве Амон Мурвира, министр-делегат Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Экваториальная Гвинея Жустино Обама Нве Мбугу, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, вице-президент Российской академии наук, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Владислав Панченко.

Одним из участников дискуссии стал ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. В своём выступлении он представил новые подходы в деятельности консорциума « Российско-африканский сетевой университет», координатором которого Политех официально стал во время форума и останется им до 2025 года.

«Завершился первый Летний многопрофильный университет РАФУ в Политехническом университете — двадцать ректоров и руководителей университетов Республики Мали освоили программу повышения квалификации „Цифровое исследовательское лидерство“, сегодня на стенде Политехнического университета мы вручим выпускникам сертификаты о прохождении обучения, — рассказал Андрей Рудской. — Проект реализуется с 2022 года при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Десять российских университетов стали площадками проведения 15 образовательных программ, 116 участников из двадцати африканских стран прошли обучение. В 2023 году Летний университет проходит в двенадцати российских вузах, более 160 слушателей из 26 стран Африки обучаются по 14 образовательным программам».

Ректор Политеха также отметил, что РАФУ поменял подходы к формированию консорциума — к участию стали приглашать не только университеты, но и предприятия, преимущественно те, которые работают в Африке или имеют деловые отношения со странами континента.

На Экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка» РАФУ пополнился новыми участниками. К консорциуму присоединились пять университетов Республики Мали, два университета Республики Зимбабве, два российских университета и две российские организации. Торжественная церемония подписания меморандумов о вступлении в РАФУ прошла на стенде Политехнического университета.

Также между Политехом и вузами Мали и Зимбабве были заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве в области образования и науки. Запланированы совместные исследования в областях, представляющих взаимный интерес; реализация совместных сетевых программ бакалавриата, магистратуры и повышения квалификации; сотрудничество в программах аспирантуры; разработка программ профессионального образования; обмен студентами, учёными и преподавателями; организация совместных международных мероприятий; приглашение сотрудников университетов в состав диссертационных советов и много других мероприятий.

Кроме того, в столице Мали городе Бамако будет открыт Центр русского языка — договор об этом подписали ректор Политеха Андрей Рудской и ректор Университета языков и гуманитарных наук Бамако Траоре Идрисса. Центр создаётся для обучения малийцев русскому языку и подготовки к поступлению в университеты Российской Федерации. Ещё один центр — довузовской инженерной подготовки — Политех откроет в Частном университете Ахмед Баба — договор об этом подписали его президент Оусмане Драме и ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Выпускникам Летнего многопрофильного университета РАФУ ректор СПбПУ Андрей Рудской и председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов вручили сертификаты об успешном окончании обучения.

После протокольных мероприятий перешли к вручению подарков. Самый трогательный подарок от Политеха получил его выпускник 1992 года, вице-канцлер Технологического университета Хараре профессор Куинтон Чамунорва Канхукамве. Ему вручили нагрудный знак «Почётного выпускника», копии диплома и личного дела.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI