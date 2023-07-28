Политех становится лидером академического сотрудничества российских и африканских университетов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Центральным событием первого дня работы Экономического и гуманитарного форума саммита «Россия — Африка» стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации и лидеров африканских государств. Одной из тем, затронутых во время заседания, стало развитие сотрудничества с африканскими государствами в
Сразу после пленарного заседания состоялась стратегическая панель Министерства науки и высшего образования России «Кооперация в сфере высшего образования в современных геополитических условиях». Модерировал дискуссию помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. Обсуждались вопросы формирования новых устойчивых связей между университетами России и стран Африки, расширение подготовки кадров в интересах приоритетных отраслей их экономики и гуманитарной сферы, формирование совместных
Одним из участников дискуссии стал ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. В своём выступлении он представил новые подходы в деятельности консорциума «
«Завершился первый Летний многопрофильный университет РАФУ в Политехническом университете — двадцать ректоров и руководителей университетов Республики Мали освоили программу повышения квалификации „Цифровое исследовательское лидерство“, сегодня на стенде Политехнического университета мы вручим выпускникам сертификаты о прохождении обучения, — рассказал Андрей Рудской. — Проект реализуется с 2022 года при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Десять российских университетов стали площадками проведения 15 образовательных программ, 116 участников из двадцати африканских стран прошли обучение. В 2023 году Летний университет проходит в двенадцати российских вузах, более 160 слушателей из 26 стран Африки обучаются по 14 образовательным программам».
Ректор Политеха также отметил, что РАФУ поменял подходы к формированию консорциума — к участию стали приглашать не только университеты, но и предприятия, преимущественно те, которые работают в Африке или имеют деловые отношения со странами континента.
На Экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка» РАФУ пополнился новыми участниками. К консорциуму присоединились пять университетов Республики Мали, два университета Республики Зимбабве, два российских университета и две российские организации. Торжественная церемония подписания меморандумов о вступлении в РАФУ прошла на стенде Политехнического университета.
Также между Политехом и вузами Мали и Зимбабве были заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве в области образования и науки. Запланированы совместные исследования в областях, представляющих взаимный интерес; реализация совместных сетевых программ бакалавриата, магистратуры и повышения квалификации; сотрудничество в программах аспирантуры; разработка программ профессионального образования; обмен студентами, учёными и преподавателями; организация совместных международных мероприятий; приглашение сотрудников университетов в состав диссертационных советов и много других мероприятий.
Кроме того, в столице Мали городе Бамако будет открыт Центр русского языка — договор об этом подписали ректор Политеха Андрей Рудской и ректор Университета языков и гуманитарных наук Бамако Траоре Идрисса. Центр создаётся для обучения малийцев русскому языку и подготовки к поступлению в университеты Российской Федерации. Ещё один центр — довузовской инженерной подготовки — Политех откроет в Частном университете Ахмед Баба — договор об этом подписали его президент Оусмане Драме и ректор СПбПУ Андрей Рудской.
Выпускникам Летнего многопрофильного университета РАФУ ректор СПбПУ Андрей Рудской и председатель комитета по науке и высшей школе
После протокольных мероприятий перешли к вручению подарков. Самый трогательный подарок от Политеха получил его выпускник 1992 года,
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