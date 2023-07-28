О начале торгов ценными бумагами “31” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “28” июля 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии ГПБ-КИ-10, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование Эмитента “Газпромбанк” (Акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4-32-00354-B от 07.07.2022 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук Дата погашения 30.07.2025 Торговый код RU000A104YG3 ISIN код RU000A104YG3 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Дата окончания размещения Даты начала и окончания размещения Облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-244 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-244-01000-B-001P от 22.09.2021 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 24.07.2028 Торговый код RU000A103TZ5 ISIN код RU000A103TZ5 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTACm_MOEXOG-5Y-001Р-577R Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-607-01481-B-001P от 17.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рубблей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 21.08.2028 Торговый код RU000A106L18 ISIN код RU000A106L18 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной

1 000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 07 августа 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-330 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-330-01000-B-001P от 26.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 5 000 000 штук Дата погашения 27.07.2026 Торговый код RU000A106MQ2 ISIN код RU000A106MQ2 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной

1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли – продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям Дата окончания размещения Дата окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранней из следующих дат:

а) 11.08.2023;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-513 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-513-01000-B-005P от 04.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 01.08.2023 Торговый код RU000A106MM1 ISIN код RU000A106MM1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“31” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 002Б-01 без срока погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Газпром капитал” Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4-01-36400-R-002P от 13.07.2023 Номинальная стоимость 5 000 000 руб. Количество ценных бумаг в выпуске 24 000 штук Дата погашения без срока погашения Торговый код RU000A106MS8 ISIN код RU000A106MS8 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения Облигаций устанавливается равной 5 000 000 рублей (100% от номинальной стоимости Облигации). Дата окончания размещения Дата начала и окончания размещения Облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)



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