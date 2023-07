Опубликованы конкурсные списки поступающих в бакалавриат

Source: MIL-OSI Russian Language News

Приемная комиссия опубликовала ранжированные списки абитуриентов, участвующих в конкурсе на поступление в бакалавриат и специалитет НИУ ВШЭ. Напоминаем, что конкурсные списки – это перечни абитуриентов по разным конкурсам, ранжированные по ряду показателей: сумма баллов за ЕГЭ и индивидуальные достижения, приоритеты и другие факторы. Поступающий может найти себя по СНИЛС или уникальному коду, присвоенному абитуриенту (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) и оценить конкурсную ситуацию.

Списки обновляются ежедневно с 10:00 до 22:00 до момента зачисления.

Обращаем внимание абитуриентов, что отслеживать количество поданных оригиналов документов об образовании можно будет именно в конкурсных списках.

Если вы нашли себя в одном из конкурсных списков, предлагаем ознакомиться с информацией о дальнейших действиях.

Ключевые даты приема

28 июля до 12:00 мск – последний день приема оригиналов аттестатов от лиц, поступающих без вступительных испытаний, по особой, целевой и отдельной квотам;

28 июля – публикация списков «зеленой волны»;

30 июля – издание приказа о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, по особой, целевой и отдельной квотам;

3 августа до 12:00 мск – завершение приема оригиналов аттестатов от лиц, поступающих на основные конкурсные места;

до 9 августа – издание приказов о зачислении на основные конкурсные места;

15 августа – последний день заключения договоров об образовании на все программы, кроме полностью платных и онлайн-программ;

до 31 августа – зачисление на платные места.

Для зачисления на бюджет необходимо своевременно представить в Приемную комиссию оригинал документа об образовании или поставить отметку на ЕПГУ о представлении оригинала в Вышку.

Обратите внимание, конкурсные списки и списки «зеленой волны» – это не одно и то же. Списки «зеленой волны» будут опубликованы 28 июля на отдельной странице сайта. Подробнее – в статье.

Зачисление на платные места

Для зачисления на места с коммерческой основой необходимо заключить договор об образовании, оплатить первое полугодие, загрузить в Личный кабинет чек об оплате.

В Вышке действует гибкая система скидок, которые предоставляются по результатам ЕГЭ и по иным основаниям. Абитуриенты, поступающие на платные места, могут воспользоваться образовательным кредитом с низкой процентной ставкой.

С подробной информацией о заключении договора и оплате обучения можно ознакомиться здесь.

