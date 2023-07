Около 23 млрд рублей составил объем заключенных договоров по программе «Взлет — от старта до IPO»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

олее 140 высокотехнологичных компаний МСП заключили договоров на общую сумму 22,8 млрд рублей по программе «Взлет — от стартапа до IPO», которую курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Оператор программы, которая была запущена в апреле 2022 года, Корпорация МСП осуществляет кредитование по льготной ставке 3% годовых через дочерний МСП Банк. Лидерами по количеству обращений стали предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской области, Удмуртии, Республики Башкортостан.

Чаще всего за льготными кредитами обращались предприниматели, занимающиеся разработкой программного обеспечения, научными исследованиями, производством машин и оборудования.

«Развитие высокотехнологичных производств — это не только решение задачи по внедрению инновационных технологий и выпуску импортозамещающей продукции. Такие компании формируют кадровый резерв высококвалифицированных специалистов. Речь не идет исключительно про IT-сектор. Это и инженеры, и ученые, специалисты в области биотехнологий, фармацевтики. Сейчас особенно высок потенциал высокотехнологичных МСП и задача государства — создать условия для развития этого потенциала», – рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках посещения ИТМО.

«Такая мера поддержки высокотехнологичных компаний как льготное кредитование показала свою востребованность. Что особенно важно, расширяется и география охвата программы – если в первые недели запуска более 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России», — отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди предприятий, получивших в 2023 году льготные кредиты по программе поддержки высокотехнологичных МСП, компания «Аурика» из Тульской области, которая выпускает слуховые аппараты. Финансирование в размере 110 млн рублей необходимо для увеличения объемов производства и обеспечения тем самым импортозамещения социально значимых товаров – слуховых аппаратов. МСП Банк также предоставил кредит компании «ДиборЭкспорт» (Омская область), 250 млн рублей будут направлены на производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Льготное финансирование в размере 240 млн рублей получило предприятие «СПБ» из Санкт-Петербурга. Компания выполняет весь комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания СКЗИ (средство криптографической защиты информации) и защищенных систем.

Государственная программа развития высокотехнологичных компаний предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до стадии выхода компании на рынок капитала. Подать заявку на участие в ней можно через Цифровую платформу МСП.РФ, которая реализуется Корпорацией МСП и Минэкономразвития. На меры поддержки в рамках проекта «Взлет — от стартапа до IPO» могут рассчитывать МСП-компании, задействованные в 16 приоритетных направлениях: искусственный интеллект, коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.

