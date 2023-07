Обороты московской сферы платных услуг за пять месяцев выросли на 7,5 процента

Source: MIL-OSI Russian Language News

Объем платных услуг, оказанных населению московскими предприятиями, в январе — мае 2023 года составил 1,2 триллиона рублей. Это на 7,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах. Наибольший прирост обеспечили транспортные компании, а также учреждения образования, культуры и туризма. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сфера услуг Москвы продолжает динамично развиваться. Столичные предприниматели смогли адаптироваться к непростым экономическим условиям и заполняют освободившиеся ниши. С начала текущего года этот сегмент экономики поступательно рос, демонстрируя одни из самых высоких темпов среди регионов страны. За пять месяцев этого года объем платных услуг населению Москвы вырос на 7,5 процента, в то время как в среднем по России прирост в сопоставимых ценах составил 3,5 процента», — отметил заммэра.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, наиболее активную динамику в первые пять месяцев текущего года продемонстрировали организации культуры и спорта. Их оборот в сопоставимых ценах прибавил более 20 процентов и составил 48 миллиардов рублей. Выручка в сфере транспортных услуг выросла более чем на 18 процентов — до 376 миллиардов рублей. В образовательных сервисах прирост составил 13,2 процента, до 101,4 миллиарда рублей, гостиничный и туристический бизнес увеличил выручку почти на 10 процентов — до 43,7 миллиарда рублей.

Москва — один из крупнейших и самых развитых мегаполисов мира. По качеству жизни, уровню развития городской среды, транспорта, здравоохранения, школьного образования, жилищного строительства, городских услуг, электронного правительства и безопасности столица с 2010 года входит в число мировых лидеров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

