Новые полосы и обновленная разметка: как в СВАО развивается сеть велодорожек

На северо-востоке столицы организовали несколько новых велополос, а также обновили существующую разметку на временных дорожках. Работы прошли на улицах Полковой, Октябрьской, Складочной, Стрелецкой, Римского-Корсакова, Мусоргского, Сельскохозяйственной, Декабристов, Отрадной, а также в 5-м проезде Марьиной Рощи и Савеловском и Юрловском проездах.

«По поручению Мэра Москвы мы развиваем велоинфраструктуру в столице — в разных районах продолжаем расширять велосеть. C начала сезона в Марьиной Роще нанесли новые временные велополосы на четырех улицах, на трех обновили разметку. Также временную велоинфраструктуру обновили в Отрадном на шести улицах. Скоро еще обустроим новую временную полосу в Институтском переулке от Октябрьской улицы до Суворовской площади. Общая протяженность временной велоинфраструктуры в округе составляет порядка 13 километров», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Жителям и гостям района Марьина Роща стало удобнее добираться на велосипедах от Савеловского вокзала и станции метро «Савеловская» до «Достоевской» и Тверского района. Район Отрадное теперь можно пересечь на двухколесном транспорте от улицы Римского-Корсакова до Сельскохозяйственной, а затем проехать к ВДНХ, «Ботаническому саду» и одноименной станции Московского центрального кольца.

В Москве уже обустроено более 500 километров велосипедных полос. В планах города на этот год — проложить еще 70 километров велодорожек, из которых 60 километров будут с временной разметкой.

