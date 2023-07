На сайте Московского урбанистического форума открылась страница парка «Зарядье»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На сайте Московского урбанистического форума открылась специальная страница парка «Зарядье». Эта площадка станет одной из крупнейших на форуме, здесь состоится более 800 различных мероприятий, в том числе культурных, спортивных и развлекательных. Также будет организована деловая программа «Москва-2030. Город, устремленный в будущее».

Для гостей готовят концерты, спектакли, выставки, инсталляции и многое другое. Посетители смогут принять участие в конкурсе и выиграть призы, побывать на чайной церемонии, заняться йогой на парящем мосту с видом на столицу. Также их ждут встречи с именитыми коучами, лекции и мастер-классы. Пройдет много мероприятий и для детей.

Всего в «Зарядье» разместятся десятки тематических пространств. Здесь можно будет узнать, как развивается город и планируется его будущее, а также посетить творческие мастер-классы. Гончарная мастерская, занятия живописью, создание картин с помощью кофе — все это ждет гостей на территории парка.

Вход на все площадки свободный, но для некоторых мероприятий потребуется предварительная регистрация, которую откроют в ближайшее время на сайте. В разделе «Зарядье» также можно будет узнать, как добраться до интересующей локации, и найти анонсы событий.

Большая фестивальная программа в парке «Зарядье» откроется в рамках Московского урбанистического форума

Московский урбанистический форум — 2023 пройдет на четырех крупнейших площадках города. Помимо «Зарядья», это олимпийский комплекс «Лужники», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор. Форум станет самым масштабным за всю свою историю.

