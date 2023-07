На месте самостроя на 5-й Кожуховской улице сделают парковку

Source: MIL-OSI Russian Language News

На юго-востоке столицы ликвидировали незаконное строение. На его месте планируют организовать парковочные места для жителей Южнопортового района, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Одноэтажное кирпичное строение площадью 45,5 квадратного метра располагалось на 5-й Кожуховской улице рядом с владением 21.

«Постройка находилась во дворе жилых многоквартирных домов на необремененном земельно-правовыми отношениями участке — фактически на территории общего пользования. Специалисты ведомства установили, что строение на государственный кадастровый и технический учеты не поставлено, право собственности на него не зарегистрировано. Таким образом, выявлен факт нецелевого использования земельного участка», — рассказал Иван Бобров.

Строение уже демонтировали. На его месте до конца августа обустроят шесть парковочных мест.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

