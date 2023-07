Минэкономразвития: экспортный потенциал России в страны Африки в два раза превышает текущие объемы

Source: MIL-OSI Russian Language News

первом квартале 2023 года объем торговли между Россией и Африкой увеличился на 20%, по сравнению с прошлым годом. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе экспертной дискуссии «Передовые технологии для устойчивого развития Африки», которую министерство организовало в рамках форума «Россия-Африка».

«Торговля со странами континента растет третий год подряд, – подчеркнул Максим Решетников, – В прошлом году товарооборот достиг 18 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем 20 лет назад и на 7% выше доковидных показателей. При этом экспортный потенциал России в страны Африки в два раза превышает текущие объемы».

В числе предпосылок для наращивания сотрудничества между Россией и Африкой он назвал позитивный опыт торгово-инвестиционного взаимодействия двух стран и успешную реализацию российскими компаниями высокотехнологичных проектов в африканском регионе – как в области энергетики, геологоразведки, сельского хозяйства или спутниковой связи, так и в сфере подготовки кадров для эксплуатационного обслуживания исполняемых проектов.

«С учетом текущей геополитической ситуации одним из наименее стабильных, но при этом наиболее критичных факторов роста, становится способность обеспечить продовольственную безопасность, – отметил Максим Решетников, – В связи с этим Россия готова наращивать поставки удобрений и пшеницы. В прошлом году Россия экспортировала в Африку более 11 млн тонн зерновых. За первые полгода еще почти 10 млн тонн. И это несмотря на санкции, сложности с логистикой, страхованием и банковским сопровождением».

Вместе с тем у России, по его словам, есть готовность делиться инновационными методами производства сельхозпродукции. Речь идет о системах хранения воды, технологиях восстановления почв, защите растений, совершенствовании семенного фонда, повышении производительности труда в секторе АПК.

«Все это необходимо, чтобы сделать сельское хозяйство более устойчивым к изменениям климата, сократить потери урожаев и обеспечить жителей континента продуктами питания», – подчеркнул Максим Решетников.

В рамках дискуссии практическими кейсами и предложениями по отраслевому сотрудничеству поделились представители Министерства энергетики России, транспортных, энергетических, гидрогенерирующих и добывающих компаний, а также компаний, занимающихся атомной энергетикой, геологоразведкой, производством нефтехимической продукции и минеральных удобрений.

Своим видением перспективных ниш для двустороннего взаимодействия поделились руководители Африканской энергетической палаты и крупного холдинга из Ганы, совмещающего в своей деятельности переработку отходов с информационно-коммуникационными технологиями и банкингом.

По итогам встречи стороны договорились и дальше наращивать взаимовыгодное и равноправное партнерство, обмениваться доказавшими свою эффективность инновационными решениями, открыто и ответственно подходить к вопросам обеспечения благополучия населения России и стран Африки.

