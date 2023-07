Минэкономразвития РФ: Россия открыта для сотрудничества с Сейшелами в сфере туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

ействующий 30-дневный взаимный безвизовый режим, регулярное прямое авиасообщение «Москва-Маэ», а также дружественные отношения между Россией и Сейшелами станут хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимного туристического потока. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников сообщил на встрече с министром иностранных дел и туризма Республики Сейшельские острова Сильвестром Радегондом в рамках второго саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

Российский министр напомнил, что в настоящий момент в России действует обширный комплекс мер по организации комфортного безопасного отдыха иностранных гостей. Для зарубежных туристов в этом году в пилотном режиме запускается проект «Карта туриста», благодаря которому иностранные туристы, находясь на территории своей страны, смогут оформить электронный кошелек с виртуальной картой «МИР» и оплатить необходимые услуги. По всей стране увеличивается количество комфортных отелей с хорошим сервисом, активно идет сертификация номерного фонда с подтверждением уровня сервиса и безопасности проживания гостей.

«Мы синхронизируем направления и объемы перевозок с развитием перспективных локаций и с учетом сезонности, а региональный потенциал увязываем с развитием инфраструктуры через туристическое мастер-планирование, – отметил Максим Решетников. – Для инвесторов, развивающих наши горнолыжные курорты, действует специальный преференциальный режим – особые экономические зоны. Для работы крупных, системных туроператоров, создающих новые маршруты для въездных туристов, снижена налоговая нагрузка. В нашей стране много впечатляющих мест, где мы будем рады гостям из Сейшельских Островов».

В свою очередь Сильвестр Радегонд, учитывая большой взаимный интерес туристов двух стран, обратился с просьбой о содействии в увеличении количества рейсов между Россией и Сейшельскими островами.

