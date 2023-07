Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

аместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач представил на пленарном заседании Совета Федерации федеральный закон о международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления. Документ, разработанный Минэкономразвития совместно с МИД России, по решению Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления, единогласно одобрен членами верхней палаты парламента.

Документ определяет порядок и условия осуществления муниципальными образованиями субъектов России, не являющихся приграничными, международных и внешнеэкономических связей. Согласно закону органы власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях получат необходимые полномочия для осуществления международных контактов с иностранными партнерами. Кроме того, закон регламентирует вопросы информирования о международных и внешнеэкономических связях муниципалитетов.

«Предусмотренный законом порядок выстраивает сбалансированную систему правоотношений, которая позволит не только упорядочить развитие муниципального сотрудничества с зарубежными партнерами, но и в перспективе окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципалитетов и регионов за счет правильно выстроенной внешнеэкономической деятельности», – резюмировал Дмитрий Вольвач.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI