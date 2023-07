Минэкономразвития разработает модель вовлечения исторических усадеб в туристический оборот

Source: MIL-OSI Russian Language News

инэкономразвития России провело первое заседание межведомственной комиссии по возрождению исторических усадеб с участием Министерства культуры РФ, представителей федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества. Основные задачи работы комиссии – разработка системы мер государственной поддержки проектов по возрождению исторических усадеб, механизмов взаимодействия с частными инвесторами с целью вовлечения усадеб в туристский оборот.

Ранее Президентом РФ было дано поручение в рамках работы комиссии комплексно решать вопросы, касающиеся возрождения исторических усадеб, их приспособления для оказания гостинично-туристских услуг и осуществления гостинично-туристкой деятельности на прилегающих территориях. Работа по возрождению и развитию исторических усадеб, их адаптации к гостинично-туристкой деятельности даст дополнительные возможности диверсификации предложений гостиничных услуг.

«Существенное увеличение инвестиций в туристическую отрасль, наращивание номерного фонда, создание новых точек притяжения – это наш приоритет сегодня. При работе с усадьбами необходимо объединить экономический аспект при сохранении социально-культурной значимости. Это накладывает как определенные ограничения, так и дает новые возможности. Наиболее эффективным нам видится экспресс-анализ ситуации, выработка критериев отбора проектов, формирование реестра исторических усадеб с указанием их потенциала. Необходимо сделать пилотный проект на ряде объектов с учетом возможной государственной поддержки, в том числе в части снятия ограничений при оформлении земли и самих объектов», – сказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

В предстоящей работе Минэкономразвития будет активно взаимодействовать с Минкультуры России, поскольку многие вопросы связаны с сохранением объектов культурного наследия, а также с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными организациями.

«На данном этапе очень важно выбрать именно те усадебные комплексы, исторические здания, которые максимально пригодны для реставрации в туристический оборот, где могут быть сформированы и гостинично-ресторанные комплексы, и объекты туристического показа. В перспективе, на мой взгляд, нужно рассматривать формирование сети таких исторических отелей на базе исторических зданий и усадеб, поскольку это не только в России, но и в мире является востребованным форматом. Еще один важный аспект – необходимость найти правильную экономическую модель, чтобы инвесторы понимали финансовую эффективность вложений», – отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Исполнительный директор Ассоциации исторических усадеб Виссарион Алябьев сообщил, что в России есть ряд успешных примеров исторических усадеб, которые ежегодно принимают по несколько тысяч гостей и проводят интересные для туристов мероприятия.

«Несмотря на все сложности, мы имеем очень неплохой опыт по использованию восстановленных, отреставрированных по всем научным принципам исторических усадеб, которые уже сейчас работают в области туризма. Например, Усадьбу Марьино под Петербургом посещают 4 – 5 тысяч человек в год при том, что номерной фонд там еще очень небольшой. Есть Усадьба Воронино в Ярославской области, где порядка семи лет функционирует гостиница на 50 мест, но ежегодный туристический оборот достигает нескольких тысяч в год. Еще одним примером является Усадьба «Скорняково-Архангельское» в Липецкой области, ее посещают 10 – 12 тысяч туристов в год, причем в основном за счет мероприятий, которые там проходят. Важно отметить, что многие усадьбы, даже не завершив до конца реставрационные работы, уже являются центрами притяжения», – рассказал Виссарион Алябьев.

В ходе заседания представители корпорации Туризм.РФ отметили, что видят интерес к подобным проектам со стороны инвесторов. Например, при участии корпорации реализуется проект в Смоленской области – туристический комплекс «Сады Голицына», в основе концепции которого не только живописный ландшафт территории, но и расположение вблизи одной из главных исторических достопримечательностей региона – объекта культурного наследия федерального значения, усадьбы Голицыных в Гагаринском районе Смоленской области.

Участники межведомственной рабочей группы в ходе мероприятия отметили, что приоритет при выборе пилотных проектов планируется сделать на усадьбах, которые уже представляют интерес для туристов и включены в туристские маршруты либо при дальнейшем развитии могут существенно улучшить качество туристского продукта, стать магнитом притяжения туристов в регионе.

