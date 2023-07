Минэкономразвития: ИИ-проекты российских компаний активно экспортируются в страны Африки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

оссийские технологические компании активно экспортируют свои продукты и сервисы зарубежным партнерам, в том числе странам Африки. Например, услугами такси-навигатора можно воспользоваться в Конго, Сенегале, Камеруне, Замбии. Отечественный робот в этом году приступил к работе в общеобразовательной школе Meadow Hall School в Нигерии, он помогает изучать робототехнику, программирование и ИИ. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев на сессии «Искусственный интеллект: новый драйвер развития Африканского региона» в рамках Экономического и Гуманитарного форума Россия-Африка.

«Сотрудничество в сфере ИИ между Россией и Африканским регионом может стать примером для других стран, показывающим, как совместные инициативы и плодотворная кооперация приводят к успеху и экономическому росту», – отметил Владимир Ильичев.

По словам замминистра, в России уже более 800 организаций разрабатывают ИИ-технологии и продукты на их основе. При этом больше половины крупных российских компаний используют такие решения в своей работе. «По поручению Владимира Путина Правительство ведет работу по широкомасштабному внедрению ИИ в отраслях экономики, госуправлении и социальной сфере. Сегодня более 52% крупных организаций в России уже используют искусственный интеллект в своей деятельности. Более 800 российских компаний работают в сфере ИИ, около 90% из них являются перспективными стартапами», – сказал он.

С 2022 года работают 6 исследовательских центров в сфере ИИ на базе ведущих вузов страны по формированию технологий искусственного интеллекта. Совместно с 26 индустриальными партнерами центры разрабатывают новейшие ИИ-решения, востребованные у бизнеса и государства (Сбер, МТС, Газпром нефть, Яндекс, Аэрофлот, Почта России, Татнефть и др.). В этом году планируется дополнительно поддержать не менее 6 исследовательских центров отраслевой направленности. Ранее об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства. Со стороны Правительства направление курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Объем российского рынка продуктов с технологиями искусственного интеллекта стабильно показывает рост. По оценкам экспертов МФТИ, в 2021 году он составлял более 550 млрд рублей. В прошлом году этот показатель вырос на 15%, почти до 650 млрд рублей.

Выступление Владимира Ильичева на форуме «Россия – Африка» смотрите на нашем канале.

