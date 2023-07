Кадровые назначения и изменения в распределении обязанностей между заместителями Председателя Банка России (28.07.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года переходит на должность советника Председателя Банка России. Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных. Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.

Ксения Юдаева остается членом Совета директоров и Комитета финансовой стабильности Банка России.

Первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу Службы анализа рисков, заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния — Департамента финансовой стабильности, заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин — Департамента исследований и прогнозирования и Департамента статистики, заместитель Председателя Банка России Валерий Казарин — Департамента управления данными.

